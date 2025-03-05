不滿紀念炸死日本軍官的韓國烈士 日男開車載「旭日旗」撞南韓建築

日本一名男子開車衝撞位於日本石川縣的在日南韓民團地方總部的建築。（擷取自《韓民族日報》）

2025/03/05 11:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名右翼團體男性成員，近日駕駛車輛衝撞位於日本石川縣的在日南韓民團地方總部建築。該男被警方逮捕後，聲稱犯案動機是因為不滿當地籌建韓國抗日烈士「尹奉吉追悼紀念館」。當地警方正在調查此事件。

《韓民族日報》報導，事發2日上午，該名50歲的男性肇事者，開車撞擊位於金澤站附近的民團建築外牆後停下。所幸事發時樓內無人，未造成傷亡。

目擊民眾立即報警，當地警方透過監視器畫面確認嫌犯後，以「暴力妨礙業務罪」逮捕該男。該男向警方供稱「確實是自己所為」。

警方還在這名男子駕駛的車輛內，發現所屬右翼團體名稱標識及象徵軍國主義的「旭日旗」等物品。

據公開資料，尹奉吉是韓國在日本殖民統治下，流亡中國。1932年4月29日在中國上海虹口公園引爆炸彈，炸死多名參加日皇壽辰和戰爭勝利慶祝儀式的日本將領，其中包括日本上海派遣軍司令白川義則大將等，震驚世界。他被捕後，於當年12月18日被押位於石川縣金澤市的植田謙吉第九師團法務部拘留所，翌日被日軍槍決。

石川縣金澤市也成為尹奉吉的殉國紀念碑和墓地所在地。

由於這一歷史事件，日本右翼團體長期將以當地民團總部為代表的相關設施作為目標，頻繁發起規模不等的示威活動。今年1月，日韓部分人士計劃在金澤站附近設立「尹奉吉義士追悼紀念館」的消息傳出後，日本極右團體在該地持續活動。

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