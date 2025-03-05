范斯稱歐洲維和部隊是「雜牌軍」 英法跳腳：與美並肩作戰遭羞辱

范斯否認此話意在貶低英法兩國。（美聯社）

2025/03/05 10:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）近日稱，一支計劃中的歐洲赴烏克蘭維和部隊是由「某個三、四十年未曾參戰的雜牌國家 （random country） 」派出的兩萬名士兵，此言引發英國與法國政界及退伍軍人強烈反彈。路透報導，范斯4日否認此話意在貶低英法兩國。

范斯3日在福斯新聞（Fox News）受訪時發表上述言論，引發英法人士批評，認為他無視兩國軍人曾與美軍並肩作戰並犧牲於阿富汗與伊拉克的歷史。

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范斯4日在社群平台X澄清：「認為我在批評英法軍隊，既荒謬又不實。我未曾提及英法，這兩國數十年來與美國並肩奮戰，表現英勇。」目前僅英法公開承諾派兵參與歐洲維和部隊。范斯強調，他指的是其他潛在參與國，即英國首相施凱爾（Keir Starmer）所稱的「志願者聯盟」。

過去四十年，英法軍隊多次與美軍合作，參與伊拉克與阿富汗戰事。英國保守黨國防發言人卡特里奇（James Cartlidge）斥范斯言論「極度不敬」，退伍軍人、前副國防大臣梅瑟（Johnny Mercer）更直呼他「小丑」。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）在國會表示：「我們尊重所有盟國退伍軍人，也將確保我國退伍軍人受敬重。」馬克宏所屬復興黨在X上稱：「為反恐犧牲的英法士兵，不應被美國副總統蔑視。」

英國右翼改革黨領袖法拉吉（Nigel Farage），坦言范斯此語「大錯特錯」。范斯發言人范科克（Taylor Van Kirk）回應，若無美國支持，歐洲無一國具足夠軍力威懾俄羅斯，強調過去盟國貢獻雖可貴，但無法與當前所需規模相比。

范斯3日另對福斯新聞表示，確保烏克蘭和平的最佳途徑是開放其礦產資源予美國。他說，「讓美國人在烏克蘭擁有經濟利益，比某個多年未戰國派兩萬兵更能保障安全，阻止普廷再犯。」

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