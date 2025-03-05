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    快哭了！不慎把近60萬現鈔當垃圾丟掉 清潔員幫翻半天找回40萬

    南韓女子將2600萬韓現鈔當垃圾丟掉，多名熱心的清潔員在垃圾掩埋場幫忙翻找。（彭博）

    南韓女子將2600萬韓現鈔當垃圾丟掉，多名熱心的清潔員在垃圾掩埋場幫忙翻找。（彭博）

    2025/03/05 10:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕急得快哭了！南韓世宗市1名60來歲婦女，近來不慎將2600萬韓元（約新台幣58.6萬元）現鈔當垃圾丟掉，由於這筆錢要用來支付兒子的住院費，讓她感到相當的焦急，多名清潔員得知後熱心地在垃圾掩埋場幫忙翻找。

    《韓聯社》報導，這名婦女當時慌忙地打電話給世宗市政府資源循環科求助，經過專員了解狀況後，發現當地的廢棄物是送到垃圾掩埋場，因此連忙通知場方暫停處理垃圾。

    婦女前往掩埋場時，赫然看到她所丟棄的東西和其他垃圾混在一起，已經被壓縮機擠壓了，並且裝在可容納24噸廢棄物的貨櫃裡，讓她感覺簡直就是大海撈針準備放棄。

    不過，清潔員得知這筆錢是住院費後熱心幫忙，一群人將貨櫃中的垃圾傾倒在空地上一一翻找，時不時有人喊著發現5萬韓鈔、1萬韓鈔，最終花了8小時找回1828萬韓元（約新台幣41.2萬元），剩餘的現鈔可能是在壓縮過程被扯碎。

    雖然沒有找到全部的錢，婦女仍相當感謝清潔員的幫忙，並在世宗市政府網站PO出感謝信，直指當時自己真的很絕望，但看著清潔員將鈔票一張張找了出來，真的感激得快哭了出來。

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