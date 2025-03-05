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    美國67歲婦女駕車衝入兒童牙醫診所 1女1男童受傷

    美國紐約州發生車禍意外，一名67歲女子週二上午因不明原因突然駕車衝入一間兒童牙科診所，造成1名10歲男童、1名20歲女子受傷。（圖擷自「John F Scalesi Jr.」臉書）

    美國紐約州發生車禍意外，一名67歲女子週二上午因不明原因突然駕車衝入一間兒童牙科診所，造成1名10歲男童、1名20歲女子受傷。（圖擷自「John F Scalesi Jr.」臉書）

    2025/03/05 10:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州發生車禍意外，一名67歲女子週二上午因不明原因突然駕車衝入一間兒童牙科診所，造成1名10歲男童、1名20歲女子受傷。

    綜合外媒報導，拿騷郡（Nassau County）警方獲報，67歲女子當地時間4日上午9時52分駕駛1輛SUV經過老鄉村路「普萊恩維尤兒童牙科和牙齒矯正」診所（Plainview Pediatric Dentistry & Orthodontics），因不明原因直接衝破診所玻璃門，撞上前台，導致大量碎片散落，診所內部一片狼藉。

    報導提及，事發當下，1名10歲男童、1名20歲女子在診所內，隨後被緊急送往醫院，所幸傷勢均無大礙，狀況穩定。肇事駕駛未受傷並留在現場配合調查。從公開照片可見，SUV車頭幾乎完全衝入建築內，診所入口嚴重受損，玻璃門被強烈撞擊後甚至被拋飛至診所內部走廊。

    警方指出，目前尚未確定車禍是否與超速或駕駛不當有關，事故正進一步調查中。據了解，肇事車輛當地時間中午12時30分左右被移出現場，隨後有專業人員前來加固與封閉受損建築。

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