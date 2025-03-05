近29年首度中斷！南韓去年全面停止對北韓人道援助

南韓統一部5日證實，政府和民間2024年均未向北韓提供任何人道援助。（路透資料照）

2025/03/05 10:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部5日證實，政府和民間2024年均未向北韓提供任何人道援助，是近29年來，南韓首度中斷對北韓人道援助。

據《韓聯社》報導，南韓對北韓人道援助始於1995年，當時北韓遭洪災侵襲而缺糧，南韓當局提供了15萬噸米糧。人道援助規模在2007年來到高峰，達4397億韓元（約新台幣100億元），此後因平壤加速發展核武而遞減。

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2018年，南韓最後一次以政府名義對北韓提供人道援助，當時提供了用於防治樹木病蟲害的藥物。

2020年，南韓政府曾透過世界糧食計劃署（WFP）推動規模達118億韓元（約新台幣2.7億元）的糧食援助，但因北韓當局悍拒而延宕。此後，南韓政府未再嘗試透過國際組織提供援助。

2023年，南韓民間團體向北韓兒童營養項目提供了9億韓元（約新台幣2000萬元）援助，是最近一次對北韓人道援助。

《韓聯社》分析，去年南韓中斷對北韓人道援助的原因，是北韓方面堅拒所致。南韓統一部相關人士透露，除了聯合國兒童基金會（UNICEF）外，北韓拒絕接受絕大部分外部援助，對南韓方面援助更是非常排斥。

《韓聯社》也指出，2019年北韓、美國領導人會晤破裂後，兩韓關係急轉直下，南韓民間團體仍試圖在有限範圍內對北韓提供援助。但在尹錫悅政府喊出「有序的兩韓交流」原則後，兩韓民間接觸被完全切斷，也是人道援助大減的關鍵因素。

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