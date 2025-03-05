美共和黨議員質疑國防次長提名人 台灣安全承諾再掀討論

柯伯吉強調，台灣應將國防預算從GDP佔比3%提升至10%，「否則美國介入台海衝突將面臨難以承受的軍事代價」。（彭博）

2025/03/05 06:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普提名的國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），4日在國會參議院軍事委員會聽證會遭遇共和黨同僚尖銳質詢。這場長達五小時的聽證會聚焦三大爭議：台海防衛承諾軟化、對伊朗核武立場搖擺，以及北約聯盟存續價值。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，參議院共和黨會議主席柯頓（Tom Cotton.）開場直指核心，質疑柯比近年對台立場轉變：「您過去數年公開主張台灣是美國『至關重要』利益，如今改口稱『非關生存核心』，這是否意味美國防衛承諾縮水？」阿拉斯加州參議員蘇利文（Dan Sullivan）同步施壓，要求釐清美國在印太戰略的資源配置優先性。

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柯伯吉坦承，轉折關鍵在於「美中軍力平衡戲劇性惡化」。他引用五角大廈最新兵推數據指出：「2016年美軍在西太平洋保有壓倒性優勢，但2024年中共火箭軍部署的極音速飛彈數量已達美方對台防衛計畫承受極限的4.3倍。」這位前國防部副助理部長強調，台灣應將國防預算從GDP佔比3%提升至10%，「否則美國介入台海衝突將面臨難以承受的軍事代價」。

聽證會火藥味最濃時刻，聚焦15年前撰文主張「容忍伊朗擁核」。柯頓當庭朗讀《華爾街日報》社論，指柯伯吉曾稱中東屬「三級戰略區」，質疑其適任性。蘇利文更逼問：「若伊朗取得核武是否構成美國存亡威脅？」柯伯吉數度修正立場，最終承諾將提供「可信且現實」的軍事選項阻止伊朗核武化。

在北約議題上，柯伯吉肯定聯盟價值但強調改革必要：「1988年西德能動員12個現役師，如今統一後的德國連1個師都難以組建。」這項說法獲蘇利文認同，但強調「改革是為強化而非削弱北約」。

儘管副總統范斯（J.D. Vance）現身背書，幕僚透露柯伯吉提名過關機率已從聽證會前的68%降至52%。關鍵搖擺票的緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）會後表示：「在台灣議題上，我需要更明確的安全承諾。」

此案將於兩週內交付全院表決，期間柯伯吉團隊需就台海防衛模糊地帶提出具體方案。五角大廈知情人士透露，國防部正研擬「台海威懾倡議2.0版」，可能要求台灣採購更多不對稱武器，並強化台美後勤體系整合。

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