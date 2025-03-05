台積電加碼投資！川普白宮記者會做1事 專家：魏哲家獲高度尊崇

魏哲家美東時間3日在白宮與川普同台，宣布加碼對美投資。（歐新社）

2025/03/05 00:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家美東時間3日在白宮召開記者會宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），引發國際關注，台灣內部也掀起論戰。撇開台積電增加對美投資這件事的好壞，科技專家許美華注意到的是川普在記者會的言行，直呼美國真的是做足面子給魏哲家，同時也凸顯台積電在業界無法撼動的地位。

許美華4日晚間在臉書發文，「看到魏哲家在美國白宮記者會的新聞照片，心情真的很激動，怎麼想得到，有一天台灣人可以站在那裡。不到十年前，我們還在艱苦抵抗紫光入侵，還不到十年，原來我們已經走了那麼遠！這場記者會，川普展現了對台積電至高的推崇，你可以說川普是生意人，但他就是崇拜強者、贏家，而台灣半導體的航空母艦-台積電，就是靠實力贏得川普的尊敬。」

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她接著說：「川普在記者會開頭時直接表示，魏哲家是一位非常獨特的人，不論是在晶片界或是商業界，『沒有人做過他所做的事情，他確實是一位傳奇』。川普在邀請致詞時，先將麥克風交給魏哲家，並轉頭向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，『我想應該由他（魏哲家）先說幾句，因為他是現在會議室裡最重要的人』。」

許美華指出，「通常這樣的公開場合，都是政府官員先講話，但川普特別把麥克風先交給魏哲家，叫商務部長排隊站旁邊，真的是做足面子給代表台積電的魏哲家。國際政治是比實力的，魏哲家在這場記者會得到的高度尊崇，不只是因為那1000億加碼而已，而是台積電在業界無法撼動的地位。川普談判最愛講『籌碼』，台積電絕對有川普想要的牌，不然，台積電端出沒有押日期的1000億加碼，後續彈性還很大，川普不也開心『買單』了？」

許美華最後寫道：「再說，如果美國自家寶貝Intel成材，也輪不到魏哲家在白宮跟川普高調開記者會。台積電加碼1000億的思維和故事，值得討論的層面太多，這裡單純講心情。尤其是前幾天才剛上演澤倫斯基被趕出白宮的劇情，對照台積電魏哲家得到的尊崇，怎麼不令人百感交集。台灣人已經站上世界舞台，真的不要妄自菲薄，我們要看得起自己！」

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