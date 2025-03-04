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    歐洲研議沒收俄國10兆資產 防止普廷再次侵烏

    法國官員商討沒收俄羅斯遭凍結的3000億歐元資產。（彭博）

    法國官員商討沒收俄羅斯遭凍結的3000億歐元資產。（彭博）

    2025/03/04 21:01

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普有意在烏俄談判中排除歐洲，加上與烏克蘭總統澤倫斯基會晤破局，強化歐洲支持基輔的決心。據「金融時報」報導，針對戰後如何防止俄羅斯再次發動侵略，即便是長期反對直接沒收俄國資產的法國，政府官員也開始商討若莫斯科打破停火協議，便沒收該國資產，作為戰後烏克蘭安全保障的一環。

    七大工業國組織（G7）自2022年俄國發動入侵後，凍結俄羅斯中央銀行約3000億歐元（約10兆台幣）資產，其中約1900億存於比利時集中保管機構「Euroclear」，其餘部分分置法國、英國、日本、瑞士和美國等。

    目前的作法為，在不觸及基礎資產（Underlying Asset）的情況下，以現金和政府債券為主的凍結資產所產生的孳息，用於償還G7提供給烏克蘭的500億美元貸款。

    烏克蘭、波蘭和波羅的海國家主張應一併沒收基礎資產，但受到德國、法國和比利時等主要國家反對，顧慮此舉會為國際法寫下先例；歐洲中央銀行亦擔憂，歐元作為海外儲蓄的安全選擇地位可能面臨風險。

    報導引述知情人士說法，川普政府威脅撤除對烏克蘭的軍事支援，確實助長了贊成沒收俄國資產的氛圍，「越來越多國家願意利用凍結資產作為施力點」。

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