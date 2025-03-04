美國暫停援烏 克里姆林宮狂讚：最佳和平貢獻

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，美國暫停對烏克蘭軍援，這項決定「或許是最佳和平貢獻」。 （路透）

2025/03/04 20:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普暫停對烏克蘭的軍事援助，引發俄羅斯與烏克蘭截然不同的回應。克里姆林宮稱此舉是「對和平的最佳貢獻」，烏克蘭則強調將「全力以赴堅持抗戰」，並積極與歐洲夥伴協商，同時不排除與美方展開對話。

俄羅斯官方通訊社《塔斯社》（Tass）引述克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4日說法回應稱，雖然相關報導尚未獲證實，但鑑於華盛頓一直是烏克蘭主要武器來源，這項決定「或許是最佳和平貢獻」。

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《法新社》報導，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）4日在基輔記者會上表示，烏克蘭軍隊和政府有能力和工具來維持前線的局勢，但也承認美國停止援助使得愛國者飛彈防空系統在維修、保養和後勤補給方面存在風險，他將其形容為唯一能夠抵禦俄羅斯彈道飛彈攻擊的防空系統。

什米哈爾說，美國的軍事援助對烏克蘭至關重要，「我們將繼續透過所有可用的管道，以平靜的方式與美國合作」。

烏國總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）4日也透過社群平台X表示，基輔正積極與歐洲盟友展開對話，尋求可能的軍事援助方案，以彌補美國援助暫停造成的缺口。

烏克蘭總統澤倫斯基尚未公開評論此事。他原赴華盛頓簽署該協議，卻因與川普及副總統范斯（JD Vance）對峙而告吹。

什米哈爾強調，美國的安全保證對烏克蘭與歐洲至關重要：「我們需要美國、歐洲及七大工業國集團（G7）的具體承諾，這不僅攸關烏克蘭存亡，也影響歐盟與歐洲大陸穩定。」

烏克蘭總理什米哈爾強調，美國的軍援對烏克蘭至關重要。 （法新社）

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