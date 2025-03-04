為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本京都2男女當街被砍 阿北凶嫌落跑

    日本京都發生砍人事件，70多歲男女在桃山南口車站附近遭人持菜刀砍傷，警方追緝凶嫌中。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本京都發生砍人事件，70多歲男女在桃山南口車站附近遭人持菜刀砍傷，警方追緝凶嫌中。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    2025/03/04 21:34

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都市今（4）日下午發生砍人事件，70多歲男女在桃山南口車站附近遭人持菜刀砍傷，送醫搶救後所幸已無大礙。警方公布凶嫌特徵，是年約50歲體型中等的男子，犯案時身穿連帽上衣與深色長褲。

    綜合日媒報導，砍人事件發生在京都市伏見區桃山町丹後（桃山南口車站附近）街道，警方下午3點多接獲報案趕到現場。許多經過案發現場附近的網友也紛紛發文說，看到許多警車、救護車與消防車。

    警方透露，受害者是一對約70多歲的男女，2人均受到刀傷，意識清楚，送醫療，幸無生命危險；另外，2名受害者都說認識嫌犯。京都府警察犯罪預防課則在社群發文通報，這名殺人未遂嫌的男子作案後當場逃逸，提醒路人及附近居民注意，同時公布凶嫌特徵。

    根據警方描述，涉案男子年約50歲，身穿棕色或酒紅色連帽上衣、黑色或深藍色長褲，體型中等，作案後已逃離現場。此外，事發不久後，伏見區內又發生車輛起火事件，警方正在追查2起案件是否有關聯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播