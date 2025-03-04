日本京都2男女當街被砍 阿北凶嫌落跑

日本京都發生砍人事件，70多歲男女在桃山南口車站附近遭人持菜刀砍傷，警方追緝凶嫌中。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2025/03/04 21:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都市今（4）日下午發生砍人事件，70多歲男女在桃山南口車站附近遭人持菜刀砍傷，送醫搶救後所幸已無大礙。警方公布凶嫌特徵，是年約50歲體型中等的男子，犯案時身穿連帽上衣與深色長褲。

綜合日媒報導，砍人事件發生在京都市伏見區桃山町丹後（桃山南口車站附近）街道，警方下午3點多接獲報案趕到現場。許多經過案發現場附近的網友也紛紛發文說，看到許多警車、救護車與消防車。

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警方透露，受害者是一對約70多歲的男女，2人均受到刀傷，意識清楚，送醫療，幸無生命危險；另外，2名受害者都說認識嫌犯。京都府警察犯罪預防課則在社群發文通報，這名殺人未遂嫌的男子作案後當場逃逸，提醒路人及附近居民注意，同時公布凶嫌特徵。

根據警方描述，涉案男子年約50歲，身穿棕色或酒紅色連帽上衣、黑色或深藍色長褲，體型中等，作案後已逃離現場。此外，事發不久後，伏見區內又發生車輛起火事件，警方正在追查2起案件是否有關聯。

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