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    塞爾維亞議會爆肢體衝突 反對派扔擲煙霧彈釀2傷

    塞爾維亞反對派議員在國會扔擲煙霧彈。（路透）

    塞爾維亞反對派議員在國會扔擲煙霧彈。（路透）

    2025/03/04 20:55

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞議會今（4日）爆發肢體衝突，反對派議員以支援學生抗議活動與反對政府政策為由，在立法會議中扔擲煙霧彈與催淚瓦斯，又與保全發生衝突，使議會陷入一片混亂，這起事件中有2名議員受傷，其中1人情況危急。

    《路透》報導，在今日的立法會議中，由執政黨塞爾維亞進步黨（SNS）領導的執政聯盟，批准了一項爭議議程，部分不滿的反對派議員隨即離開座位衝向議長，並與保全人員扭打起來。

    其他反對派議員則開始投擲煙霧彈與催淚瓦斯，電視直播畫面顯示，議會殿堂不久後就充斥著黑色與粉紅色的煙霧。

    議長布納比奇（Ana Brnabic）說，有2名議員在衝突事件中受傷，其中1人中風且情況危急。

    去年11月1日，塞爾維亞第二大城諾維薩德（Novi Sad）重新翻修過的火車站屋頂突然崩塌，釀成15人死亡的悲劇，許多塞爾維亞民眾將這起事件歸咎於政府貪腐，在這4個月以來，由學生發起的示威活動，聲勢越來越浩大。

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