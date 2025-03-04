塞爾維亞議會爆肢體衝突 反對派扔擲煙霧彈釀2傷

塞爾維亞反對派議員在國會扔擲煙霧彈。（路透）

2025/03/04 20:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞議會今（4日）爆發肢體衝突，反對派議員以支援學生抗議活動與反對政府政策為由，在立法會議中扔擲煙霧彈與催淚瓦斯，又與保全發生衝突，使議會陷入一片混亂，這起事件中有2名議員受傷，其中1人情況危急。

《路透》報導，在今日的立法會議中，由執政黨塞爾維亞進步黨（SNS）領導的執政聯盟，批准了一項爭議議程，部分不滿的反對派議員隨即離開座位衝向議長，並與保全人員扭打起來。

請繼續往下閱讀...

其他反對派議員則開始投擲煙霧彈與催淚瓦斯，電視直播畫面顯示，議會殿堂不久後就充斥著黑色與粉紅色的煙霧。

議長布納比奇（Ana Brnabic）說，有2名議員在衝突事件中受傷，其中1人中風且情況危急。

去年11月1日，塞爾維亞第二大城諾維薩德（Novi Sad）重新翻修過的火車站屋頂突然崩塌，釀成15人死亡的悲劇，許多塞爾維亞民眾將這起事件歸咎於政府貪腐，在這4個月以來，由學生發起的示威活動，聲勢越來越浩大。

Chaos in the Serbian Parliament: Eggs fly, smoke bomb thrown, torch lit, MPs clash

The first session of the regular spring session began in the Serbian Parliament, but a clash between MPs soon broke out. pic.twitter.com/TUcyJ06tJO — Sprinter Observer （@SprinterObserve） March 4, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法