塞爾維亞議會爆肢體衝突 反對派扔擲煙霧彈釀2傷

2025/03/04 20:55

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕塞爾維亞議會今(4日)爆發肢體衝突,反對派議員以支援學生抗議活動與反對政府政策為由,在立法會議中扔擲煙霧彈與催淚瓦斯,又與保全發生衝突,使議會陷入一片混亂,這起事件中有2名議員受傷,其中1人情況危急。

《路透》報導,在今日的立法會議中,由執政黨塞爾維亞進步黨(SNS)領導的執政聯盟,批准了一項爭議議程,部分不滿的反對派議員隨即離開座位衝向議長,並與保全人員扭打起來。

請繼續往下閱讀...

其他反對派議員則開始投擲煙霧彈與催淚瓦斯,電視直播畫面顯示,議會殿堂不久後就充斥著黑色與粉紅色的煙霧。

議長布納比奇(Ana Brnabic)說,有2名議員在衝突事件中受傷,其中1人中風且情況危急。

去年11月1日,塞爾維亞第二大城諾維薩德(Novi Sad)重新翻修過的火車站屋頂突然崩塌,釀成15人死亡的悲劇,許多塞爾維亞民眾將這起事件歸咎於政府貪腐,在這4個月以來,由學生發起的示威活動,聲勢越來越浩大。

Chaos in the Serbian Parliament: Eggs fly, smoke bomb thrown, torch lit, MPs clash

The first session of the regular spring session began in the Serbian Parliament, but a clash between MPs soon broke out. pic.twitter.com/TUcyJ06tJO