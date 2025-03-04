歐盟擬砸27兆強化自主防衛 抗衡美國撤援風險

歐盟執委會主席馮德萊恩，4日緊急提出8000億歐元的「重整歐洲軍備」（REARM Europe）計畫。（法新社）

2025/03/04 19:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國川普政府凍結對烏克蘭軍援後，歐盟執委會主席馮德萊恩4日緊急提出總額8000億歐元（約新台幣27.6兆元）的「重整歐洲軍備」（REARM Europe）計畫。此舉創下二戰後歐洲最大規模集體防衛投資，預計於6日提交27國領袖緊急峰會討論，目標建構「後美國時代」的歐洲安全架構。

路透報導，這項防衛新政以「財政解封」與「戰略投資」雙軸推進，首先鬆動歐盟《穩定與成長公約》的預算赤字框架，允許成員國將平均國防支出提升至GDP 1.5%，預計釋放6500億歐元（約新台幣22.4兆元）財政空間。同時搭配1500億歐元（約5.1兆新台幣）的歐盟擔保低利貸款，主要用於採購防空飛彈、長程火砲、反制無人機系統及強化網路戰能力等急迫性裝備升級。

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「當前威脅的嚴重性已不需贅述。」馮德萊恩在記者會強調，方案早在川普宣布凍結對烏克蘭軍援前便著手研擬，但華府政治動盪加速提案進程。根據北約最新數據，2024年僅11個歐盟國家，達國防支出佔GDP 2%的門檻。

歐洲防衛轉型面臨多重瓶頸。儘管歐盟27國2023年總防衛預算首破3000億歐元（約新台幣10.3兆元），實質戰力仍與美俄存在巨大落差。捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）直指關鍵弱點：現役主力戰車僅美軍規模四分之一、長程飛彈儲備量不及俄羅斯15%，更有高達78%軍事衛星通訊需依賴美國系統，暴露「集體安全」表象下的技術命脈受制於人。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）近日喊出3%GDP新標準，但德國、義大利等國已表態難以達標。歐盟內部估計，若要實現「重整歐洲軍備」目標，至少需將現行軍事支出提升130%。

北約計劃特別設置「烏克蘭優先採購條款」，允許成員國將50%新增軍備轉供基輔。此舉明顯針對川普2月28日於橢圓形辦公室會談中，要求澤倫斯基「展現更多感恩」並限期啟動俄烏和談的壓力。

法國總統馬克宏4日表態支持方案時強調，「當強權政治回歸，武力就是最佳談判籌碼。」不過匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）已於2日致函反對「將烏克蘭需求置於歐洲利益之上」，為峰會共識埋下變數。

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