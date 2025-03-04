慰問凶嫌家屬遭炎上 波士頓台裔市長吳弭反擊批「政治化」

美國波士頓市長台裔吳弭（Michelle Wu）是波士頓200年檢首位女性和少數族裔市長。（美聯社檔案照）

2025/03/04 19:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕波士頓首位亞裔市長、台裔美國人吳弭（Michelle Wu）近日因對一名持刀行凶未遂、被休假警員擊斃的嫌犯家屬表示慰問，引發廣泛爭議。

民主黨籍的吳弭的父母來自台灣，她畢業於哈佛大學法學院，隨後投身政治，並於2021年當選波士頓市長，成為首位女性及首位有色人種波士頓市長。

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據福斯新聞（Fox News）3日報導，吳弭反擊外界批評，指責對方將事件「政治化」。事件中的嫌犯為32歲的賈拉米洛（Lmark Jaramillo），據稱他在波士頓市中心一家Chick-fil-A餐廳內試圖刺傷至少兩人，隨後被擊斃。

事發地點位於波士頓博伊爾斯頓街（Boylston Street）附近。警方表示，一名休假警員在表明身份並要求賈拉米洛放下武器後，因嫌犯未遵從指令而開槍射擊。

吳弭3日回應此事時說，將這起悲劇「政治化」令人遺憾。她說：「波士頓警員每天冒著生命危險保護居民。我與警察局長及地方檢察官一同哀悼，因為每條生命的逝去都是一場悲劇。」

她強調：「我無時無刻不感謝警員的付出。這次事件中，一名休假警員憑藉訓練迅速反應，無疑救下了更多性命。」

然而，她的言論卻遭到共和黨籍南卡羅來納州眾議員梅斯（Nancy Mace）的批評。梅斯曾在社群媒體發文：「波士頓市長竟向持刀凶嫌致哀？幸好一名勇敢的警員阻止了他！」

作為台裔移民的後代，吳弭的從政之路一直備受矚目。她在哈佛大學法學院完成學業後，進入波士頓市議會，並於2021年當選市長，打破該市200年的政治傳統。此次爭議使她的台裔背景再度成為焦點，部分批評者認為其言論可能與多元文化背景有關。

本週，吳弭將前往華盛頓特區，在國會就波士頓的「庇護城市政策」（Sanctuary City Policy）作證，與其他三位民主黨市長同台發言。該政策旨在保護移民、限制地方執法與聯邦移民當局的合作，在美國國內引發激烈爭論。

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