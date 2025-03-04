台積電加碼對美投資3.3兆 胡采蘋：魏哲家說服川普接受更好方案

台積電4日宣布將在美加碼投資1000億美元。（彭博）

2025/03/04 17:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和今天（4日）與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），引發各界熱議，不少台灣擔心「護國神山」要被搬走。不過財經專家胡采蘋認為，台積電這一步至少比接受英特爾（Intel）晶圓廠還要好。

台積電將再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資，讓不少台灣人擔憂未來台積電變「美積電」，台灣未來在晶片產業恐失去價值。但也有人認為，台積電加碼投資，不僅強化美國抗衡中國紅色供應鏈擴張的戰略布局，更直接強化美台經濟與技術合作的象徵意義。

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且根據了解，在台積電宣布對美加碼投資之前，總統賴清德早已與台積電創辦人張忠謀、魏哲家等人會面商討對策、早一步布局全球，要在非紅供應鏈提升影響力，確保台灣不可或缺地位。總統府今也表示，本案政府事前已充份掌握，政府會做好把關，確保台積電擴大赴美投資同時，將最先進製程留在台灣。

胡采蘋今天則於臉書發文表示，先前市場盛傳川普施壓台積電與英特爾合資，或是透過技術移轉等方式讓英特爾「再次偉大」，「台積電宣布投資美國一千億美元，雖然不如投資在台灣的效益高，但是至少比去接手英特爾的晶圓廠好，那會是個比較難收拾的坑，不能操之在己的部分偏多。如果美國政府願意出錢打呆英特爾晶圓廠，那或許還可以接受，前陣子竟然傳出來要台積電自己掏錢出來打呆，不能技術入股，那就相當不公平，還不如接受關稅。」

她接著說：「魏哲家顯然說服川普接受了更好的方案，台積電獨力擴大美國廠的規模。當然一千億美元很多，四年內不可能都完成，蓋個十年二十年都是可能的。這筆交易至少換到了美國總統站在台積電這邊，有捨必有得，在如今全球關稅環境即將巨變的前夕，十年之後再看，或許會是一個最後一刻拿下的特許。」

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