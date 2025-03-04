中國全國政協會議開幕 王滬寧：加強海內外中華兒女大合作

中國全國政協會議開幕，全國政協主席王滬寧發表「政協常委會工作報告」。（翻攝央視直播）

2025/03/04 16:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協會議今天下午開幕，全國政協主席王滬寧發表「政協常委會工作報告」，涉台部分未多做著墨，僅強調未來政協工作要廣泛凝聚共識，越是形勢複雜、任務繁重，越需要團結一心，築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大合作。

王滬寧首先回顧過去一年政協工作，他在「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」部分中提到，「舉辦第7屆兩岸基層治理論壇、第18屆河洛文化研討會」。

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今年工作部署方面，王滬寧說，堅持中國共產黨對人民政協的全面領導，中國共產黨的領導是人民政協事業發展進步的根本保證。要堅持黨的領導統一戰線協商民主有機結合，健全落實中國共產黨對政協工作領導的制度機制，在發揮全過程人民民主中，把人民政協的顯著政治優勢更加充分發揮出來。

王滬寧更說，推動各民主黨派團體和各族各界人士進一步實現政治上團結合作，思想上共同進步，步行動上步調一致，強化思想政治引領，廣泛凝聚共識。「越是形勢複雜，任務繁重，越需要團結一心，眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大合作」。

在港澳和僑胞方面，王滬寧指出，落實走訪港澳委員制度，組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會。以及接待海外僑團來訪25批、522人次，赴國外走訪看望慰問僑胞，與1000餘人次僑胞座談交流，凝聚僑心僑力。

近年中國全國政協常委會工作報告，涉台內容大幅減少，王滬寧去年僅在回顧2023年工作成果，第5點「統一戰線」中提到涉台工作，稱「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第6屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展」。

熟稔兩岸情勢官員指出，中國「兩會」主要關注經濟，對台仍維持舊有基調，在國際社會以「一中原則」持續圍堵台灣。今年是「反分裂國家法」制定20週年，中共在「兩會」後可能舉辦座談會，加大力度威脅台灣，若中共領導人習近平親自出席，台灣必須審慎應處。

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