泰總理稱維吾爾人「自願遣返」 議員揭求救信駁斥：他們只求別回中國

40名逃至泰國的維吾爾族人被遣返回中國後，中國駐泰大使館近日秀出團聚的作秀照。（擷取自@chinaorgcn/X）

2025/03/04 18:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府2月27日將40名維吾爾人遣返回中國，引發國際爭議。總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）強調，遣返過程符合人權原則，這些人是「自願回國」，並稱中國承諾他們將與家人團聚，不會遭到起訴。然而，反對黨議員蘇本桑（Kannavee Suebsang）公開三封據稱由維吾爾人所寫的求救信，直指他們極度害怕被送回中國，與泰國政府的說法完全矛盾。

綜合泰媒報導，泰國公平黨議員蘇本桑2月28日在臉書粉專公開這三封信，並指出第一封信是由48名被關押在曼谷的維吾爾人共同撰寫，請求聯合國難民署（UNHCR）介入並提供庇護身份，內容明確表達他們不願回到中國，擔憂可能遭受毆打、酷刑甚至喪命。然而，這封信最終未能送達聯合國。

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第二封信則是在泰國拘留超過10年的維吾爾人，寫給總理貝東塔的請願信。信中提到由於長期缺乏陽光與新鮮空氣，許多人出現健康問題，甚至有人因此病逝，懇求總理提供協助，讓他們前往其他國家重新生活。

這封信還提及貝東塔的父親、泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）返國與家人團聚的例子，請求她也幫助維吾爾人實現相同的願望，「作為母親和女兒，只有妳才能理解我們的處境並幫助我們」。

第三封信則在今年初寫下，內容簡單卻直接地說「請不要把我們送回中國。」並在信紙上方標註求救訊號「SOS」。這封信再次印證這些維吾爾人並非如泰國政府所說的「自願回國」，反而深陷恐懼，不願回到中國。

蘇本桑強調，這些信件證明維吾爾人早已表達前往第三國的願望，「沒有人會相信那些逃離中國鎮壓的人會自願回去」。他痛批泰國政府不應代替維吾爾人發聲，應讓當事人親自表達訴求。此外，他也質疑泰國政府聲稱會監督這些被遣返者的生活狀況，恐怕只是安撫輿論的說詞，缺乏實際行動。

泰國反對黨議員曬出據稱是維吾爾人的求救信，打臉總理貝東塔說他們是自願遣返回中國的說法。（擷取自蘇本桑臉書）

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