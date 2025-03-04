烏克蘭國會致函川普 重申礦產合作重要性

2019年5月20日，烏克蘭總統澤倫斯基在國會宣示就職。（美聯社）

2025/03/04 16:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美烏緊張關係升高之際，烏克蘭國會3日在其官方網站發布致美國總統川普、美國國會及美國人民的公開信，重申雙方夥伴關係的重要性。此舉發生在烏克蘭總統澤倫斯基與川普會面不歡而散後，引發國際關注。

據《烏克蘭真理報》報導，烏克蘭最高拉達（Verkhovna Rada，烏克蘭國會）在信中首先對美方表達深切謝意：「烏克蘭最高拉達代表全體烏克蘭人民，向川普總統、美國國會及美國人民致上誠摯感謝，感謝他們一貫堅定支持烏克蘭的獨立、主權與領土完整，以及提供的安全援助，這些援助有效穩定了前線局勢。」

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公開信中提到：「烏克蘭深切尊重偉大的美國人民對全面恢復美國全球領導地位的期盼。同時，我們堅信，美國在國際舞台上的領導角色，與捍衛自由民主理念、遵守國際協議，以及與盟友和友邦建立可靠關係密不可分。」

烏克蘭國會特別強調：「烏克蘭人民比世界上任何人都更渴望和平，我們相信川普總統的個人影響力及其和平推動工作，將對迅速終止衝突、為烏克蘭、歐洲乃至全球帶來和平，發揮關鍵作用。」

信中進一步表示：「烏克蘭最高拉達歡迎川普總統啟動以實現和平為目標的談判進程。烏克蘭最高拉達強調，必須進一步深化與美國的戰略夥伴關係，特別是在關鍵礦產探勘領域的合作。」

值得注意的是，這封公開信出現在澤倫斯基總統上週五，因與川普總統及副總統范斯（JD Vance）發生爭執而提前離開白宮後。事後川普曾公開批評澤倫斯基「對美國不敬」且「未做好和平準備」。白宮3日證實，美國將停止對基輔的所有軍事援助，直到川普總統確定澤倫斯基為與俄羅斯的和平談判做出真誠的努力為止。

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