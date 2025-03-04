泰柬邊境詐騙猖獗！泰國政府擬「築牆」力抗跨境犯罪

泰國總理貝東塔2月底前往位於泰柬邊境的沙繳府視察。（擷取自泰國總理貝東塔臉書）

2025/03/04 17:09

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近期在柬埔寨邊境的詐騙據點救出215人，其中包括119名泰國公民。這些犯罪集團多由駐柬埔寨和緬甸的中國黑幫操控，並涉及大規模金融詐騙活動。隨著跨境犯罪猖獗，泰國政府決定評估強化邊境管控的可行性。

據《曼谷郵報》報導，泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub） 昨（3）日表示，為了加強邊境安全並遏止非法越境活動，泰國政府正考慮在與柬埔寨接壤的部分地區建造隔離牆，並已指示外交部與國防部，就此計畫與柬國當局進行磋商。

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吉拉育強調，該計劃仍處於研究階段，「如果要建牆，要怎麼建？會有什麼效果？又能如何解決問題？這些都需要進一步評估。」不過，他並未透露可能建造的邊境牆長度。

針對泰國的計畫，柬埔寨政府發言人未對此發表評論，柬國外交部發言人也未回應置評請求。

泰國與柬埔寨的共同邊界總長約817公里，泰國國防部曾提議在該國沙繳府與柬埔寨波貝接壤的地區修建55公里的隔離牆，目前該區域已設有鐵絲網防護，以加強邊境管控。

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