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    澤倫斯基想談和隨時歡迎 美副總統范斯：已與俄展開合作

    美國副總統范斯受訪時透露，已經與俄羅斯就一些細節展開合作，只要澤倫斯基願意認真對待和平協議，那談判大門隨時為他敞開。（歐新社）

    美國副總統范斯受訪時透露，已經與俄羅斯就一些細節展開合作，只要澤倫斯基願意認真對待和平協議，那談判大門隨時為他敞開。（歐新社）

    2025/03/04 15:33

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在與烏克蘭總統澤倫斯基不歡而散後，美國副總統范斯受訪時透露，「我們已經與俄羅斯就一些真正重要的細節展開了合作。」只要澤倫斯基願意認真對待和平協議，那談判大門隨時為他敞開。

    綜合外媒報導，美國副總統范斯受訪《福斯新聞》專訪指出，「如果你想要真正的安全保障，以確保普廷永遠不會再次入侵烏克蘭，最好的辦法就是確保美國在烏克蘭未來中的經濟利益。」范斯認為，這比從某些30到40年來從未打過仗的國家派遣2萬軍隊要安全得多。

    范斯稱將美國經濟利益「部署」到烏克蘭地面上，將比派遣軍隊更能保證未來與莫斯科的停火提供更優越的安全保障。

    當被問及如果澤倫斯基表示準備討論和平計畫，他是否會返回白宮時，范斯表示，如果澤倫斯基「認真對待細節」，美國將準備再次談判，范斯透露「我們已經與俄羅斯就一些真正重要的細節展開了合作。我們已經與一些盟友進行了交談，他（澤倫斯基）需要認真參與討論細節。」

    范斯還表示：「川普總統明確而一貫地表示，只要澤倫斯基願意認真談判和平，大門就敞開。你不能走進橢圓形辦公室或任何其他地方，然後拒絕討論和平協議的細節。」

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