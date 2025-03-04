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    驚悚「誘殺房屋」！ 美國男子誤觸叔叔家「霰彈槍陷阱」遭擊斃

    南卡羅來納州34歲男子上週嘗試進入一棟「誘殺房屋」時，不慎觸發霰彈槍陷阱，慘遭擊中後不幸逝世。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    南卡羅來納州34歲男子上週嘗試進入一棟「誘殺房屋」時，不慎觸發霰彈槍陷阱，慘遭擊中後不幸逝世。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    2025/03/04 16:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南卡羅來納州34歲男子上週嘗試進入一棟「誘殺房屋」時，不慎觸發霰彈槍陷阱，慘遭擊中後不幸逝世。

    綜合外媒報導，據卡爾霍恩郡（Calhoun County）辦公室表示，34歲男子多夫（Jordan Dove）上月24日前往聖馬修斯市（St. Matthews）一處其叔叔布朗（Alfonzo Brown）的住處時，誤觸安裝在房內的霰彈槍陷阱後中彈，多夫隨後緊急送醫搶救，然因傷勢嚴重，同日晚間宣告不治。

    警方獲報急赴現場，經查發現槍聲來自房屋內部，警員隨即在屋外設置警戒線，進入房屋後，發現室內無人，且房屋已被精心設置陷阱。經過調查顯示，一把霰彈槍被固定在牆上、槍口對準後門，扳機透過1根管子與門相連。一旦有人推開門，槍枝就會自動開火。此外，前門則被障礙物堵死，無法進入。

    據了解，布朗案發時並不在南卡羅來納州，而是因涉及1月份一宗非致命槍擊案重要角色，目前已被馬里蘭州警方羈押。

    卡爾霍恩郡警長湯桑默斯（Thomas Summers）說，他認為布朗預先設置陷阱的目標可能是執法人員。「這只是我的推測......他知道自己犯下罪行後會逃亡，知道警方會回到卡爾霍恩郡找他，所以他設下了此陷阱。」

    警方表示，「尚不清楚這個陷阱是多久之前設置的」，目前布朗將面臨謀殺指控，並因其為重刑犯仍持有槍枝，將額外被控非法持有武器罪名。此外，警方可能會再追加其他罪名。

    南卡羅來納州34歲男子上週嘗試進入一棟「誘殺房屋」時，不慎觸發霰彈槍陷阱，慘遭擊中後不幸逝世。（圖擷自「@nypost」X）

    南卡羅來納州34歲男子上週嘗試進入一棟「誘殺房屋」時，不慎觸發霰彈槍陷阱，慘遭擊中後不幸逝世。（圖擷自「@nypost」X）

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