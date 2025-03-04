支持南非種族隔離！ 日本保守派女作家曾野綾子過世 享耆壽93歲

日本保守派專欄作家曾野綾子（本名︰三浦知壽子），今（4）日傳出已於上月底衰老過世，享耆壽93歲。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/03/04 15:21

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本保守派專欄作家曾野綾子（本名︰三浦知壽子），今（4）日傳出已於上月底衰老過世，享耆壽93歲。日媒指出，23歲時以作家身分出道，累積許多暢銷作品，還曾擔任前日本作品首相安倍晉三的顧問團，不過她在2015年刊登於日本《產經新聞》刊登支持南非種族隔離的政策，引發不小的國際爭議。

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綜合日媒報導，曾野綾子的家屬透露，她已在今年2月28日因身體衰老，在東京一間醫院內逝世，享耆壽93歲。報導指出，曾野綾子1931年出生東京，為家中獨生女，從小接受天主教教育，畢業於日本聖心女子學院（現為聖心女子大學）文學部英文專業，為當今上皇后美智子的大學學姐，2人交情深厚。

曾野綾子投入創作後，陸續出版《為誰而愛》、《何謂成熟》、《太郎物語》、《晚年的美學》、《優雅老年的才情》等等暢銷作品，範圍橫跨小說、散文、隨筆與翻譯，她在1955年出版短篇小說《遠來之客》（遠來の客たち），入圍芥川獎提名。2013年，她首次加入安倍政府成立的「教育再生執行會議」，成為首批專家委員之一。

然而，曾野綾子於2015年2月11日，在日本《產經新聞》的專欄中公開發表一篇「肯定南非種族隔離制度」的專欄文章《勞動力不足與移民》，並主張該制度應當被日本借鑑，成為接納更多外國移民時的模式。事後這篇文章遭到南非駐日本大使、非洲日本協議會及日本國內人權團體的猛烈批評與抗議。

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