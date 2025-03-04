濟州航空又出包！165名乘客濟州降落失敗改降機場 與務安空難「同型飛機」

南韓濟州航空7C139航班於昨（3）日晚間發生機翼指示系統異常，原計畫從金浦飛往濟州的航班，在濟州機場降落時因強風影響導致系統異常，飛機隨即復飛，最終改降清州機場。（彭博）

2025/03/04 15:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州航空7C139航班於昨（3）日晚間發生機翼指示系統異常，原計畫從金浦飛往濟州的航班，在濟州機場降落時因強風影響導致系統異常，飛機隨即復飛，最終改降清州機場。出問題的飛機型號為波音737-800，與2024年12月29日在務安機場發生的濟州航空事故飛機為同一型號。

綜合韓媒報導，根據濟州航空提供的資訊，7C139航班載有165名乘客和6名機組人員，原定從金浦飛往濟州。然而，在濟州機場降落時，機翼指示系統出現異常，迫使機組員立即決定復飛。飛機原計劃折返金浦機場，但由於金浦機場於晚間11點至翌日早上6點實施宵禁，機場當時已禁止航班起降，因此航班改飛至清州機場。

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金浦機場的宵禁政策主要是為了減少飛機噪音對周邊居民的影響，因此在深夜時段停止航班運行。受影響的乘客在清州機場下機後，濟州航空已提供酒店住宿與交通費用，並安排臨時航班協助乘客完成行程。

濟州航空表示，目前正對事故具體原因進行調查，以確保飛航安全並防止類似事件再次發生。

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