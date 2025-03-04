日本「燒岳火山」噴發警戒升級 氣象廳︰請避免進入高風險區域
日本氣象廳今（4）日上午宣布，因燒岳火山未來可能發生噴發風險，將火山噴發警戒提高至2級，並對火口周邊進行管制。（圖擷取自日本氣象廳官網）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕位在日本長野縣與岐阜縣交界的「北阿爾卑斯燒岳火山」（アルプスの焼岳），近期火山性地震頻繁發生，根據數據顯示，連續2日發生20次地震，且山頂附近還出現輕微膨脹的現象。日本氣象廳今（4）日上午宣布，因燒岳火山未來可能發生噴發風險，將火山噴發警戒提高至2級，並對火口周邊進行管制。
綜合日媒報導，根據氣象廳資料顯示，燒岳的火山性地震顯著增加，從3日下午2點起，山頂附近開始出現顯著增加的火山性地震，次數急增至20次；4日凌晨至上午9點又發生20次。此外，燒岳山頂附近地表出現輕微膨脹的現象，顯示火山內部活動正在中長期增強，進一步增加噴發風險。
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氣象廳在4日上午9點20分宣布，由於火山可能噴發，因此將火山噴發警戒從「1級」提高至「2級」，火口周圍1公里內應警戒飛散的大型噴石，並建議當地政府、居民與登山客嚴格遵守防災指示，避免進入高風險區域。
報導指出，燒岳屬於活躍的活火山，上次噴發於1962年，近年來已多次觀測到火山活動異常。專家將持續進行監測，防範突發性噴發對周邊地區造成影響。
■焼岳の活動状況— YAMAP / ヤマップ（登山地図アプリ） （@yamap_inc） March 4, 2025
火口周辺警報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）https://t.co/HkD3xEFgCd
【 焼岳 噴火警報（火口周辺）】03月04日09時20分、焼岳に噴火警戒レベル２（火口周辺規制）を発表しました。https://t.co/T73yNBEapV#焼岳#噴火警報 pic.twitter.com/Pe5zr9yTjd— 気象庁防災情報 （@JMA_bousai） March 4, 2025
焼岳（岐阜・長野）では、山頂付近を震源とする火山性地震の多い状態が続いています。焼岳付近で山行を予定されてる登山者の方々は最新の情報の確認するなど安全対策をお願いします。https://t.co/fCzxwX5lag pic.twitter.com/a8rBv9MWHT— YAMAP / ヤマップ（登山地図アプリ） （@yamap_inc） March 4, 2025
【火山情報 噴火警報】— ウェザーニュース （@wni_jp） March 4, 2025
9時20分、焼岳の噴火警戒レベルが、レベル1（活火山であることに留意）からレベル2（火口周辺規制）に引き上げられました。
焼岳では、昨日14時頃から山頂付近を震源とする微小な火山性地震が増加しています。https://t.co/mqa2ZDvTFB