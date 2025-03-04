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    日本「燒岳火山」噴發警戒升級 氣象廳︰請避免進入高風險區域

    日本氣象廳今（4）日上午宣布，因燒岳火山未來可能發生噴發風險，將火山噴發警戒提高至2級，並對火口周邊進行管制。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    日本氣象廳今（4）日上午宣布，因燒岳火山未來可能發生噴發風險，將火山噴發警戒提高至2級，並對火口周邊進行管制。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    2025/03/04 14:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位在日本長野縣與岐阜縣交界的「北阿爾卑斯燒岳火山」（アルプスの焼岳），近期火山性地震頻繁發生，根據數據顯示，連續2日發生20次地震，且山頂附近還出現輕微膨脹的現象。日本氣象廳今（4）日上午宣布，因燒岳火山未來可能發生噴發風險，將火山噴發警戒提高至2級，並對火口周邊進行管制。

    綜合日媒報導，根據氣象廳資料顯示，燒岳的火山性地震顯著增加，從3日下午2點起，山頂附近開始出現顯著增加的火山性地震，次數急增至20次；4日凌晨至上午9點又發生20次。此外，燒岳山頂附近地表出現輕微膨脹的現象，顯示火山內部活動正在中長期增強，進一步增加噴發風險。

    氣象廳在4日上午9點20分宣布，由於火山可能噴發，因此將火山噴發警戒從「1級」提高至「2級」，火口周圍1公里內應警戒飛散的大型噴石，並建議當地政府、居民與登山客嚴格遵守防災指示，避免進入高風險區域。

    報導指出，燒岳屬於活躍的活火山，上次噴發於1962年，近年來已多次觀測到火山活動異常。專家將持續進行監測，防範突發性噴發對周邊地區造成影響。

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