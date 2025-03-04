降落前機艙突冒大量濃煙！行動電源爆炸 機組員急滅火

來西亞峇迪航空近期一架從馬來西亞飛往泰國航班，在降落前30分鐘突然發生行李艙起火，機艙內佈滿濃煙，引發機上乘客一度恐慌，所幸機組人員迅速應對撲滅火源。（圖擷自「kentmaherr」Tiktok、本報合成）

2025/03/04 14:26

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞峇迪航空（又稱馬印航空）一架從馬來西亞飛往泰國航班，在降落前30分鐘突然發生行李艙起火，機艙內佈滿濃煙，引發機上乘客一度恐慌，機組人員迅速找到是某位乘客背包包放置的行動電源過熱爆炸，緊急撲滅火勢最終飛機平安降落，無人受傷。

綜合外媒報導，網友肯特（Kent）於Tiktok發布影片，內容提及他上月24日搭乘馬來西亞峇迪航空波音737客機，預計從11時許從柔佛州新山起飛前往泰國，孰料降落前30分鐘，艙內前方機艙前方行李艙突然冒出濃煙，並伴隨刺鼻燒焦味。

請繼續往下閱讀...

機組人員循線找出上方某個櫃子發熱，接著請座位下方的乘客讓開，隨後打開行李艙並使用滅火器撲滅火勢。數分鐘後，機組員完全打開上方櫃子白煙再次湧出，接著協助乘客取出行李，並將其中1個黑色背包帶往機艙後方進一步處理。

肯特說，涉事乘客最終從背包內取出1個起火的行動電源，空服員隨即使用多瓶礦泉水澆熄殘留火勢，並等待濃煙完全散去。事件發生時，乘客情緒緊張，但沒有發生混亂。班機降落曼谷廊曼國際機場後，機場消防隊及救護人員已在場待命，確保所有乘客和機組人員安全，所幸無人受傷。

報導提及，由於鋰電池容易發生「熱失控」（Thermal runaway）現象，導致過熱、起火甚至爆炸，因此全球多個航空規範行動電源及備用鋰電池不得托運，必須手提行李放置，避免擠壓或受損，以便在緊急狀況下能及時應對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法