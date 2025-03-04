克宮：美俄不太可能在兩國大使館恢復工作前 就烏克蘭問題談判

克里姆林宮發言人佩斯科夫。（法新社）

2025/03/04 12:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際關注俄烏戰爭停火談判進展，不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對俄羅斯媒體表示，美俄不太可能在兩國外交機構全面恢復工作前，就烏克蘭問題進行談判。

《俄羅斯衛星通訊社》4日報導，佩斯科夫在回答有關此事的問題時說：「這種可能性不大。」

在此之前，美國和俄羅斯2月27日在土耳其第一大城伊斯坦堡舉行會晤，討論駐莫斯科和華盛頓大使館的工作問題。俄羅斯外交部表示，雙方還談到俄羅斯在美國境內的外交財產相關問題，即「在2016年至2018年間非法扣押」的6處房地產，歸還給俄羅斯問題。

另外，佩斯科夫還向《俄羅斯衛星通訊社》表示，決定美俄下一輪談判在哪裡舉行還為時尚早。

最近一次美俄高級別會談於2月18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，這是很長時間以來，美俄雙方的首次當面會談，雙方就為完全恢復兩國合作，以及開拓互利新領域創造條件達成一致。美國方面表示，美國和俄羅斯同意任命工作團隊，以結束烏克蘭衝突。但該次會談無烏克蘭及歐洲代表參與。

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