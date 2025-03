美國防部長下令員工必須回覆馬斯克「工作問責郵件」 否則恐遭解僱

美國國防部長赫格塞斯週一(3日)下令五角大廈所有文職人員,必須回覆總統川普與馬斯克共同成立的「政府效率部」(DOGE)發出的每週工作問責電子郵件。(美聯社)

2025/03/04 13:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)週一(3日)下令五角大廈所有文職人員,必須回覆總統川普與馬斯克共同成立的「政府效率部」(DOGE)發出的每週工作問責電子郵件,此舉在聯邦雇員間引發強烈不滿與憂慮。

綜合外媒報導,據知情人士透露,赫格塞斯的命令直接推翻了五角大廈先前的指導方針。國防部官員曾於2月22日提醒員工,不要回覆由DOGE負責人馬斯克發起的「上週做了什麼?」(What did you do last week?)電子郵件,理由是擔心機密資訊外洩。然而,赫格塞斯的新指令要求所有文職雇員向人事管理局(OPM)回報每週完成的五項工作,並透過DOGE管理的「HR@OPM.gov」帳戶提交回覆。

馬斯克曾明確警告,任何人若未回覆兩次,將直接遭到解僱。赫格塞斯的表態進一步強化了這一威脅,強調違反規定的雇員可能面臨「進一步審查」。

這一強制性問責制度在聯邦雇員中引發巨大壓力。多名受訪者透露,不少人因為這些電子郵件而產生嚴重焦慮,甚至需要服用抗焦慮藥物。批評者直指此舉是在「騷擾」聯邦公務員,並削弱政府運作的穩定性。

DOGE團隊目前已在OPM內設立辦公室,並實際控制管理數百萬聯邦雇員人事數據的系統。除了推動週報制度,該部門還策劃一系列精簡政府的措施,包括「辭職延期計畫」與大規模裁員方案。據悉,社會保障管理局(SSA)已計畫裁減約7000個職位,而總務管理局(GSA)則被要求提出將組織縮減50%的方案。

前OPM代理局長施萊弗(Rob Shriver)警告,「OPM的整個組織已被DOGE滲透,專業的職業公務員幾乎無法發揮作用。」

分析人士認為,赫格塞斯的決定顯示川普政府正透過企業式管理強化對聯邦機構的控制,然而這也引發了外界對政府效能、公務員士氣以及行政穩定性的重大質疑。

