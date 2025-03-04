抵制美國？挪威HB拒為美艦加油：不齒川普對烏「背後捅刀」

圖為2023年5月美國航空母艦「福特號」駛往挪威首都奧斯陸。（路透資料照）

2025/03/04 12:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美烏談判破局後，北歐蔓延抵制美國產品的呼聲。挪威港口第一大營運商哈特巴克（Haltbakk Bunkers）1日在臉書宣布，「立即」停止向美國海軍艦艇供應燃料，以回應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮受到的待遇。

《法國國際廣播電台》報導，船用燃料供應商哈特巴克在澤倫斯基與美國總統川普（Donald Trump）2月28日發生衝突幾小時後，對外發布新聞稿，強調這一決定是在「美國現任總統及其副總統在電視直播中，製造有史以來最大的鬧劇」之後做出的。

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哈特巴克公司在臉書寫道︰「儘管美國在電視上上演背信棄義的戲碼，烏克蘭總統仍克制自己並保持冷靜，值得高度讚揚。這件事讓我們感到噁心……所以不再供應美國人燃料！」不過，事後已刪文。

該公司執行長葛蘭（Gunnar Gran）向挪威「世道報」（VG）證實，該公司已決定不再向美國軍方供應燃料，但表示此舉只有「象徵性」影響，因為他們與美國軍方並無固定合約。

他對挪威媒體《Kystens Naeringsliv》補充說：「在川普卸任之前，不會向美國軍艦提供任何一升燃料。」

據報導，這一舉措令挪威官方感到尷尬。哈特巴克燃料公司專門為在挪威水域作業的船隻包括北大西洋公約組織（NATO）的艦艇提供燃料服務，在挪威海運業中有重要地位。為此，挪威國防部長桑德威克（Tore Sandvik）2日發表聲明說，該公司的決定「不符合政府政策」，「美軍將繼續從挪威獲得所需的補給和支持」。

法國《世界報》指出，這只是北歐眾多抵制美國品牌活動中的一個。最近幾周，臉書上湧現許多團體，列出要抵制的美國品牌等產品黑名單。

例如，丹麥群組「抵制 varer fra USA」擁有超過4萬8000名成員；在丹麥首相拒絕將格陵蘭島割讓給美國後，美國副總統范斯（JD Vance）稱丹麥為 「壞盟友」，激起了丹麥人的憤怒。

瑞典也成立了類似的組織。另有北歐民眾表示，「我不再購買亨氏（Kraft Heinz）、士力架（Snickers）等美國公司的食品。我把搜索引擎從谷歌換成了Ecosia（總部位於德國柏林的搜尋引擎）。我取消了Netflix的訂閱，改用瑞典Viaplay。」

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