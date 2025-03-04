美國教育將巨變？ WWE創辦人麥馬洪：完全支持川普廢除教育部

美國參議院近日以51票對45票的黨派投票結果，確認前美國職業摔角（WWE）首席執行官麥馬洪出任美國教育部長。（法新社）

2025/03/04 12:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院近日以51票對45票的黨派投票結果，確認前美國職業摔角（WWE）共同創辦人、首席執行官麥馬洪（Linda McMahon）出任美國教育部長。此次投票中有四位參議員缺席，結果顯示川普政府在教育政策上的重大轉向。

綜合外媒報導，總統川普曾多次公開表示希望「立即關閉」教育部，形容該部門為「大騙局」，並批評美國在教育上的高額支出與實際教育質量不成正比。他指出，美國每名學生的教育支出全球最高，卻在國際排名中僅居第40位。麥馬洪在參議院聽證會上明確表示，完全支持川普廢除教育部的立場，並認為教育決策應回歸各州。然而，她也承認要達成這一目標仍需國會批准，因此將推動兩黨支持的改革方案，以逐步改變現有教育體制。

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針對外界對關鍵教育資金削減的憂慮，麥馬洪承諾，為低收入學校提供的第一章（Title I）資金、佩爾助學金（Pell Grants）、以及公共服務貸款減免計畫將維持不變。然而，她同時強調，將嚴格執行行政命令，包括禁止跨性別運動員參加女子運動、打擊校園反猶太主義，並取消多元、公平與包容（DEI）計畫。

此外，麥馬洪表示支持由馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE），該部門正進行全國性審查，以削減聯邦支出。據悉，已有至少10億美元的教育撥款、合同與相關費用被列為可能刪減的項目。

民主黨對此任命表達強烈反對，認為川普政府的真正意圖是「摧毀」公立教育體系，並將教育市場化，使億萬富翁能夠影響甚至掌控國家教育資源。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票前警告：「這不只是改革，而是教育體制的解體。」

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，美國教育水平在41個評估國家中排名第20位，落後於加拿大及多個歐洲國家。自新冠疫情期間大規模學校關閉後，美國學生的學術成績大幅下滑，八年級學生的閱讀能力已降至32年來的最低點。

川普在麥馬洪獲確認後發表聲明，強調她對教育和商業擁有深厚理解，將致力於賦權新一代學生與勞工，使美國教育重返世界第一。麥馬洪預計將於下週宣誓就職，成為美國歷史上第13位教育部長。

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