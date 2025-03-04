波士頓機場驚魂！女子行李區遭蠍子螫傷 機場安檢恐現漏洞

一名40歲女子週日晚間在麻薩諸塞州波士頓洛根國際機場海關行李提領區被蠍子螫傷，隨即被送往當地醫院接受治療。（歐新社）

2025/03/04 10:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州波士頓洛根國際機場驚傳罕見意外，一名40歲女子週日晚間在海關行李提領區遭蠍子螫傷，隨即被送往當地醫院治療。目前尚不清楚該蠍子的種類，以及女子的具體健康狀況，警方正積極調查蠍子如何及何時出現在機場的過程。

綜合外媒報導，根據當地執法單位消息，事發時間為當地時間晚間約7點30分。蠍子通常棲息於亞熱帶與熱帶地區，全球各大洲除南極洲外皆可發現其蹤跡，在美國則主要分布於西南部沙漠地區。全球已知蠍子種類超過2,000種，其中約100種擁有強烈毒性，甚至可能致命。然而，在美國境內，僅亞利桑那州、新墨西哥州與加州部分地區出沒的樹皮蠍子（Bark Scorpion）毒素足以引發嚴重症狀。

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醫學專家指出，蠍子螫傷雖會引起劇烈疼痛、麻木、刺痛感、腫脹與局部發熱，但大多數案例並不致命。然而，某些個案可能出現嚴重過敏反應，甚至導致危及生命的過敏性休克，特別是兒童、老人或免疫系統較弱的人需提高警覺。

這起事件引發外界對機場行李檢查程序的關注，尤其在美國東北部國際機場中，類似異常事件極為罕見。目前洛根國際機場官方尚未發表正式聲明，旅客則對如何防範類似情況表示擔憂，並質疑該蠍子是否可能來自某件託運行李，甚至可能為遠自外國的「偷渡客」。警方與相關單位正密切調查，希望釐清這起離奇事件的來龍去脈。

醫學專家指出，蠍子螫傷的典型症狀包括螫傷部位出現劇烈疼痛、麻木和刺痛感、腫脹和發熱等。部分案例可能引發過敏反應，嚴重時甚至可能導致危及生命的過敏性休克。（法新社）

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