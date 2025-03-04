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    野放後長超大！賓州研究員驚見「巨大金魚」 恐影響河川生態

    賓州的研究人員日前於當地水道發現一條「巨大的金魚」。（圖擷自「美國魚類及野生動物管理局」臉書粉專）

    賓州的研究人員日前於當地水道發現一條「巨大的金魚」。（圖擷自「美國魚類及野生動物管理局」臉書粉專）

    2025/03/04 10:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕賓州的研究人員日前於當地水道發現一條「巨大的金魚」，對此美國魚類及野生動物管理局提醒，切勿將寵物金魚野外放生到湖泊或河流中，由於這些魚類可能迅速成長為巨型入侵物種並影響生態系統。

    綜合外媒報導，美國魚類及野生動物管理局（USFWS）表示，賓州的研究人員在伊利郡普雷斯克島（Presque Isle）進行電力捕魚調查時，意外發現1條巨大的金魚，公開照片可見，其體型甚至超過研究人員凱奇姆（Corey Ketchum）的手掌大小。

    美國魚類及野生動物管理局提醒民眾，切勿將家中飼養金魚放生到湖泊或河流中，因這些魚類可能迅速成長為巨型入侵物種，對當地生態系統造成嚴重影響。

    美國魚類及野生動物管理局於官方臉書粉專發文，內容提及「這條金魚不該出現在這裡，但有人認為放生是種善行，實際上卻造成了可能持續數十年的生態問題」，最後打趣地說「你的寵物店金魚，2年後的野生版：『叫我巨齒鯊（Megalodon）！」

    USFWS說明，「金魚可以把湖泊和水道變得混濁，搶奪當地魚類的食物，並破壞水質」、「1條金魚可能看起來沒什麼問題，但牠們繁殖速度極快。金魚一季會產卵多次，牠們在多數北美水域都沒有天敵，這使得它們的族群迅速擴張，也對原生物種構成威脅。」

    面對這類問題，美國魚類及野生動物管理局呼籲飼主負起責任，若不再飼養金魚，應尋找適當的方式處理，建議飼主可選擇將金魚轉送給其他人飼養，或是聯繫當地動物收容機構處理，不要將活的金魚放生到賓州或任何其他州的水道中。

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