中國政府提供補貼 助漁船掠奪阿根廷海洋資源

阿根廷環保組織發佈報告指出，中國政府正透過提供燃料補助等措施，支持其漁船船隊在阿根廷經濟海域捕撈，掠奪阿國海洋資源。（美聯社檔案照）

2025/03/04 06:13

〔國際新聞中心／綜合報導〕阿根廷環保組織發佈報告指出，中國政府正透過提供燃料補助等措施，支持其漁船船隊在阿根廷經濟海域捕撈，掠奪阿國海洋資源。

自由亞洲電台（RFA）3日報導，根據「環境政治圈」（El Círculo de Políticas Ambientales）的報告，隨著中國近海漁業資源枯竭，儘管有許多中國漁船合法註冊懸掛阿根廷國旗航行並進行捕撈，但也有愈來愈多中國漁船懸掛其他國家國旗，從事非法作業。

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報告作者、海洋保護專家施瓦茨曼（Milko Schvartzman）指出，中國漁船從前可能只是停泊在阿根廷專屬經濟海域（EEZ）邊緣，關閉船舶自動識別系統（AIS），伺機進行侵佔；但現在，這些中國漁船懸掛阿根廷國旗，「慢慢地侵佔阿根廷的資源」；有些中國漁船則透過懸掛其他國家的旗幟，避免曝光並規避制裁。

此外，上述作法還獲得中國政府認可，以提供燃料和其他補貼予以支持。

阿根廷海軍上週在其專屬經濟區執行巡邏勤務時，發現380艘漁船。施瓦茨曼說，「如果其中包括大量中國漁船，我一點也不驚訝」，「這些漁船不僅將漁獲運回中國，還由中國人擔任船長」，「有些懸掛萬那杜和喀麥隆國旗的漁船，實際上就屬於中國公司。」

聯合國糧食及農業組織（FAO）資料顯示，中國擁有全球最大的捕魚船隊，數量超過56萬艘。施瓦茨曼說，視不同季節而定，進出阿根廷專屬經濟區的500多艘外國船隻中，約65％來自中國，其餘則來自南韓、台灣和西班牙，還有極少數來自俄羅斯。多數中國漁業公司隸屬國有企業「中國水產有限公司」（CNFC）。不過，目前尚未發現中國在南海和東海大批湧現的海上民兵。

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