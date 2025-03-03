為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普「美國優先」衝擊盟友關係？ 菲大使申明美菲合作完好無損

    菲律賓駐美國大使羅慕德斯表示，有信心美菲軍事合作將維持下去。（路透）

    菲律賓駐美國大使羅慕德斯表示，有信心美菲軍事合作將維持下去。（路透）

    2025/03/03 22:31

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普「美國優先」政策對傳統盟友關係帶來不確定性。菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）則強調，美菲之間極為重要的「共同防禦條約」未受影響，完好無損。

    羅慕德斯3日出席由菲律賓外國記者協會於馬尼拉舉辦的「菲律賓前景」座談。被問及包括軍事財資金、南海巡邏行動和現行提供給美軍使用的菲律賓防衛設施等合作情形，羅慕德斯表明，有信心「一切將維持下去」。

    羅慕德斯點出，遭川普政府凍結的53億美元外交援助中，馬尼拉獲得3.36億美元（約111億台幣）豁免，協助菲律賓安全部隊現代化，以及25億美元菲律賓國防援助法案在國會受到兩黨強力支持等事例，相信美國在南海爭議水域的支持以及軍事協助不會中斷，

    羅慕德斯說，在競爭水域協助菲律賓對抗對水路和航線暢通所造成的威脅，有益於美國和其他同盟、友好國家，「菲律賓就在這場對峙的前列，確保印度－太平洋地區維持自由、順暢」。

    被問到美國與歐洲關係因烏俄戰爭所發生的齟齬會如何影響菲國，羅慕德斯認為，歐洲的情況與印太地區不同，南海議題上西方仍站在同一條船上，「有數兆美元通行南海，顯然我們不希望任何一個國家主宰這塊區域」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播