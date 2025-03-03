川普「美國優先」衝擊盟友關係？ 菲大使申明美菲合作完好無損

菲律賓駐美國大使羅慕德斯表示，有信心美菲軍事合作將維持下去。（路透）

2025/03/03 22:31

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普「美國優先」政策對傳統盟友關係帶來不確定性。菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）則強調，美菲之間極為重要的「共同防禦條約」未受影響，完好無損。

羅慕德斯3日出席由菲律賓外國記者協會於馬尼拉舉辦的「菲律賓前景」座談。被問及包括軍事財資金、南海巡邏行動和現行提供給美軍使用的菲律賓防衛設施等合作情形，羅慕德斯表明，有信心「一切將維持下去」。

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羅慕德斯點出，遭川普政府凍結的53億美元外交援助中，馬尼拉獲得3.36億美元（約111億台幣）豁免，協助菲律賓安全部隊現代化，以及25億美元菲律賓國防援助法案在國會受到兩黨強力支持等事例，相信美國在南海爭議水域的支持以及軍事協助不會中斷，

羅慕德斯說，在競爭水域協助菲律賓對抗對水路和航線暢通所造成的威脅，有益於美國和其他同盟、友好國家，「菲律賓就在這場對峙的前列，確保印度－太平洋地區維持自由、順暢」。

被問到美國與歐洲關係因烏俄戰爭所發生的齟齬會如何影響菲國，羅慕德斯認為，歐洲的情況與印太地區不同，南海議題上西方仍站在同一條船上，「有數兆美元通行南海，顯然我們不希望任何一個國家主宰這塊區域」。

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