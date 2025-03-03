聯手抗俄？ 川普立場未明 歐洲安全現隱憂

3月2日，歐洲領導人和加拿大總理杜魯道在英國倫敦舉行峰會期間合影留念。（法新社）

2025/03/03 21:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮會晤不歡而散後，歐洲領袖雖聲援澤倫斯基，仍強調美國在烏克蘭和平與歐洲安全中的關鍵角色。《路透》3日分析報導，歐洲對美國的依賴反映其軍事實力遠不及美國的現實。

報導中點出，歐洲同情澤倫斯基並對川普態度不滿，但承認若無美國支持，難以平息烏克蘭戰火或抗衡俄羅斯威脅。歐洲正增加國防預算並承諾更大責任，卻無法取代美國的軍事支柱。這不僅關乎烏克蘭，也涉及歐洲安全與北約存續。法國外長巴羅表示，歐洲視澤倫斯基為重要抵抗者，但不應以此做道德判斷。

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歐洲領袖2日在倫敦的峰會上表達了一個策略：強化自身努力並力求美國持續參與。北約秘書長呂特等人敦促澤倫斯基修復與川普關係。英國首相施凱爾稱歐洲準備在烏克蘭安全上「承擔重任」，但坦言需「美國強力支持」，川普尚未對此表態。

然而，川普公開批評澤倫斯基並拉近美俄關係，令人質疑此策略可行性。柏林智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）專家普列琳（Jana Puglierin）指出，許多人未接受川普不願扮演歐洲期待的角色。即便如此，歐洲官員認為別無他法。英國駐美大使曼德森 （Peter Mandelson） 稱，烏美關係需調整，因川普倡議是「唯一選項」。

對烏克蘭的歐洲盟友而言，當務之急是確保川普政府批准的美國軍援不中斷。北約數據顯示，2024年美國提供逾200億歐元（約新台幣6556億元）安全援助，占基輔總援助超40%，包括飛彈、情報與訓練等歐洲難以替代的支援。

長遠來看，歐洲領袖表示，派兵至烏克蘭維護和平協議需依賴核武盟友美國，即使華盛頓不願駐軍。若歐洲軍隊遭俄羅斯攻擊，美軍須準備介入。曼德森強調，俄羅斯需知將面對美歐聯合回應。數萬美軍駐歐洲，美國提供的軍事能力，從空中加油到核保護傘，仍是歐洲安全核心。歐洲對川普政府支持北約的聲明感到欣慰，但承認自身角色須大幅提升。一名高層官員說：「他們期待我們承擔更多，我們必須準備好。」

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