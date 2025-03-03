若澤倫斯基下台 美媒推測「這3人」有機會上位

一旦澤倫斯基交出總統權力，烏國武裝部隊前司令、現任駐英大使扎盧茲尼被認為是烏國最可能的領袖人選。（法新社檔案照）

2025/03/03 19:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美烏會談破局後，美國白宮及共和黨出現希望烏克蘭總統澤倫斯基請辭，以便繼續推動烏俄和談的聲音。儘管澤倫斯基表明此舉並不容易，但《新聞週刊》（Newsweek）仍列舉出3名潛在接班人選，包括駐英大使扎盧茲尼、基輔市長克里契科或國會議長斯特凡楚克。

據報導，第一位是烏國駐英大使扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）。扎盧茲尼在2021至2024年間擔任烏國武裝部隊司令，這意味他負責監督烏國抵禦俄國的大部分工作。在烏媒《Dzerkalo Tyzhnia》去年11月民調中，他以27％支持度勝過澤倫斯基的16％；《經濟學人》取得的一份烏國內部民調更顯示，若兩人在選舉中對壘，扎盧茲尼將以65％對30％勝過澤倫斯基。

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第二位備受矚目的人選是基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科（Vitali Klitschko）。

克里契科曾在2023年12月接受《經濟學人》（The Economist）專訪時，直言不諱地指責澤倫斯基疏於備戰，才導致戰火燃起，並指澤倫斯基對外公布的訊息太多與事實不符。例如，他明確表示，引起澤倫斯基不滿的扎盧茲尼，才是真正說出真相的人，即戰爭已陷入「僵局」，烏軍可能無法更深入或取得更漂亮的突破。

第三位是在烏俄衝突期間一直是澤倫斯基重要盟友的國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）。

斯特凡楚克在戰爭初期就一直被視為澤倫斯基一旦遭暗殺，可能接棒領導國家的政治人物。針對川普日前建議烏國在戰時舉行選舉，斯特凡楚克也強烈反對，稱國家現在需要的是子彈、而非選票，並反指真正需要被迫進行自由、公平選舉的人是俄國總統普廷。他上月還在歐洲議會警告歐盟，「危險比你們想像的要近得多」。

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