美出現逼退聲浪 澤倫斯基：要取代我並不容易

針對美國傳出希望他下台的聲音，澤倫斯基表明現在要取代他並不容易。（歐新社）

2025/03/03 18:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的礦產協議簽署破局後，美國共和黨重量級人物紛紛暗示，烏國必須由其他領袖領導國家，以便與美方甚至俄方打交道。然而，澤倫斯基回應，基於他在國內的民意及當前局勢，要輕易地替換他並不容易，但只要讓烏國加入北大西洋公約組織（NATO），他就願意下台。

《法新社》指出，澤倫斯基2日出席歐盟領袖峰會時表示，相信仍可挽回與美國總統川普的關係。然而，美國國家安全顧問瓦爾茲暗示，澤倫斯基可能必須下台，烏俄才有機會達成和平協議。

請繼續往下閱讀...

瓦爾茲受訪指出，烏俄兩國分別需要在安全保障及領土問題讓步，期望兩國最終達成協議、結束戰事，「我們需要一個可以跟我們打交道、最終與俄方打交道結束這場戰爭的烏克蘭領袖。如果澤倫斯基的個人動機或政治動機，與結束他國家的戰爭背道而馳，那我想我們就有真正的問題要處理」。

另外，共和黨籍聯邦眾議院議長強生也表達相同看法，「事情一定要有所改變，要嘛是他（澤倫斯基）覺悟，帶著感激之情回到談判桌，不然就得由另一個人率領這個國家這麼做」。

澤倫斯基2日回應，考量到當前狀況，以及他在烏國的支持度，「想輕易地取代我並不容易」，「光是舉辦選舉不夠，還得不讓我參選，這會有點困難，看來你將必須和我談判」。他也重申先前談過的條件，他願意以辭職下台，換取烏國的北約入場券，如此便是完成使命。

澤倫斯基一直呼籲讓烏國加入北約，作為終戰協議的一部分，但華府遲遲不願做出承諾，川普甚至表明烏國可以「忘掉」這個方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法