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    日網紅不忍了！怒斥亂丟垃圾行為 台網驚見「這1罐」：很歹勢

    「友露安感冒藥」被遺棄在日本公園內，引起台灣網友撻伐。（擷取自X）

    「友露安感冒藥」被遺棄在日本公園內，引起台灣網友撻伐。（擷取自X）

    2025/03/03 19:57

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人熱衷日本旅遊，不過出國也要遵守當地規矩。一名日本網紅指出，在公園內出現一堆被觀光客遺棄的垃圾，讓他不禁痛罵，「滾出日本吧」。而臉書粉專見狀也指出，地上的褐色罐子是台灣知名感冒藥「友露安」，網友看傻，「太丟臉了，垃圾帶走很難嗎？」

    日本網紅在社群平台X發文，從照片中可見，有一堆垃圾被遺棄在公園裡，仔細一看有韓文的包裝袋、衛生紙、加熱菸盒以及一瓶「友露安感冒藥」，因此讓該名網紅痛批，「全部都是中國和韓國的垃圾，如果被鹿吃了怎麼辦？不遵守規矩的遊客，別再來日本觀光」。

    臉書粉專日本省錢小站也轉發該則貼文，雖然不太清楚韓文包裝袋是什麼物品，「不過那個衛生紙跟那個玻璃瓶，八九不離十應該是台灣人丟的，真的是很歹勢……大家記得要把垃圾帶回旅館丟喔！」

    貼文曝光後，引起網友熱議，「紙巾應該是港澳，但是友露安一定是台灣的」、「感冒糖漿看就知道是阿公阿嬤團」、「友露安應該逮丸郎（台灣人）了啦」、「這太明顯了。」、「光煙彈就知道不會是台灣旅客，因為機器帶不回台」、「紙巾是香港的啦，不過是意外掉落的可能性也是有的」。

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