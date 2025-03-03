華郵評論：澤倫斯基失言與固執 恐讓烏克蘭付出慘痛代價

川普已指明和解路徑，澤倫斯基若道歉，便可重返白宮簽署協議，雙方嫌隙可一筆勾銷。但澤倫斯基迄今態度強硬，堅稱無過。（法新社）

2025/03/03 19:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮的會晤，原被寄望能深化美烏合作，卻因雙方公開交鋒而破局，連帶擱置一項歷史性的礦產協議。《華盛頓郵報》專欄作家蒂森（Marc A. Thiessen）3日撰文指出，澤倫斯基應為此負主要責任，並警告其固執已傷及烏克蘭利益。若無法與川普修補關係，他恐須為國家未來引咎下台。

蒂森在文中回顧，這場橢圓形辦公室會晤起初氣氛尚佳。川普盛讚烏克蘭人民的勇氣，淡化先前的不和，甚至公開承諾持續軍援，並透露可能在和平協議後派美軍協助維安。他還對雙方即將簽署的礦產協議表示期待，稱「我們迫不及待要開始挖掘」。

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然而，澤倫斯基未順勢拉近關係，反在媒體面前頻頻挑戰川普。他先否決川普提出的立即停火建議，稱俄羅斯總統普廷曾違反停火25次。川普回應「他從未對我違約」，澤倫斯基卻兩度反駁，強調2016年川普任內的狀況，並稱「無安全保障的停火不可行」。蒂森質疑，澤倫斯基何以不在私下討論，而選擇公開糾正川普？

爭執未平，川普提及烏克蘭城市遭戰火摧殘時，澤倫斯基再次打斷，稱「我們的城巿很美好」，並暗示川普受俄方宣傳誤導。此舉讓川普態度轉趨冷淡。隨後，當副總統范斯（JD Vance）提倡外交解決衝突，澤倫斯基插話，指責川普在2014至2022年間對烏克蘭傷亡視若無睹。范斯反擊，稱澤倫斯基在美國媒體前爭論此事「失禮至極」，場面隨即失控。

蒂森認為，澤倫斯基不該在鏡頭前與川普爭鋒。他引述美國陸軍前副參謀長、退役四星上將基恩（Jack Keane）看法，指出澤倫斯基應感謝美國支持，並展現合作意願，而非尋隙對抗。蒂森批評，澤倫斯基錯過了一場本可皆大歡喜的會晤，若保持克制，礦產協議早已簽署，美國也將更投入烏克蘭獨立事業。

更糟的是，澤倫斯基事後拒絕認錯。川普在社群平台「Truth Social」發文，稱澤倫斯基「準備好談和平時可再回來」，釋出和解訊號。但澤倫斯基接受福斯新聞（Fox News）專訪時，仍堅稱自己無需道歉，錯失修復關係的良機。

蒂森總結，川普已指明和解路徑：澤倫斯基若道歉，便可重返白宮簽署協議，雙方嫌隙可一筆勾銷。但澤倫斯基迄今態度強硬，堅稱無過。蒂森警告，烏克蘭命運繫於美國支持，澤倫斯基若無法與川普修好，恐難持續領導國家。他直言：「要嘛道歉修補裂痕，要嘛讓位給能做到的人。」

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