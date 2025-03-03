中國「兩會」明登場 學者：習要連任「經濟成長數字會訂得漂亮」

中國兩會3月4日即將登場，在美中貿易戰下，中國可能宣布進一步的經濟刺激計畫。（法新社資料照）

2025/03/03 17:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「兩會」將於3月4日登場，前國台辦主任、全國政協發言人劉結一今日宣布，中國全國政協14屆3次會議明天在北京人民大會堂開幕，10日上午閉幕，會期6天；學者分析，中國經濟情況非常糟，中國國家主席習近平2027年要繼續連任，今年中國政府的工作報告，會把經濟成長目標數字訂得漂亮，一定不能太難看。

根據議程，中國全國政協14屆3次會議4日下午開幕，屆時全國政協主席王滬寧，將發表全國政協常委會工作報告。

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劉結一在全國政協新聞記者會上表示，在大會期間，將安排開幕會、閉幕會及2次大會發言。在委員駐地分別舉行多次界別小組會議，部分界別舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐中使節旁聽。

面對外界關切的經濟民生議題，劉結一指出，當前中國內外環境發生了深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求不足等一些領域風險等待化解，但同時中國經濟韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

劉結一說，2024年中國經濟國內生產總值超過人民幣134兆元，增長5%。春節期間家電和音響器材熱銷，年增166.4%，旅遊業增收37.5%。

另外，第14屆中國全國人大會議將於3月5日開幕，中國國務院總理李強將發表年度「政府工作報告」，設定今年經濟發展目標，內容也將涉及對台工作。

根據中國全國人大代表名單資料，今年同樣有所謂「台灣省代表」，共13人，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。

台灣大學政治系教授陳世民今日受訪表示，「兩會」觀察重點是中國政府發布的今年經濟成長目標及中國軍事預算，軍費預計將較往年增長。中共也會將經濟成長數字訂得很漂亮，因為習近平2027年要連任，經濟成長數字一定不能太難看。

陳世民指出，對台灣而言，中國國務院工作報告會描述對台政策，可以觀察中國今年國防預算增加多少預算。外界關注習近平是否軍權旁落，軍方人大代表人數大幅衰減等，過去一年許多共軍高層因反腐下台，中共中央軍委會至今仍有兩個名額未補，先前中央軍委政治工作部主任苗華已被鬥掉，董軍接任國防部長後，一直未遞補中央軍委會委員，傳言正被調查，這次董軍是否出席可以觀察，若缺席可能就是被鬥掉了。

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