悚！病患口中拉出「逾90公分寄生蟲」 醫生示警：豬肉務必煮熟再吃

在IG擁有逾100萬人追蹤的美國網紅醫生菲古拉日前分享，有女病患食用未煮熟豬肉後身體不適，事後被醫生從她口中拉出超長寄生蟲。（圖擷取自@doctormyro IG，本報合成）

2025/03/03 18:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人熱愛吃各種「生食」料理，但不時傳出有人因此被寄生蟲入侵，送醫急救的慘案。在IG擁有逾100萬人追蹤的美國網紅醫生菲古拉（Myro Fugura）日前分享，有女病患食用未煮熟豬肉後身體不適，事後被醫生從她口中拉出超長寄生蟲，菲古拉也藉由這起驚悚突病例提醒大眾，豬肉務必煮熟後再吃。

從菲古拉在IG分享的一段影片顯示，一名女病患接受胃鏡檢查後，被醫護人員發現她的體內有寄生蟲，於是嘗試用醫療工具取出，未料寄生蟲越拉越長，超出現場所有人預期，最終醫護人員費了一番功夫，才終於將這條「不速之客」整個移除。這段恐怖的影片曝光後，已吸引290萬人次瀏覽，噁心畫面震驚不少網友。

請繼續往下閱讀...

菲古拉指出，人類若是吃未煮熟的肉類，很容易感染絛蟲（一種寄生蟲），牠們能在人體內寄生長達20年以上，最長可達91公尺，30英尺（約9.1米），食用未煮熟的豬肉是主要感染途徑，若被絛蟲入侵體內，會出現噁心、嘔吐、營養不良、體重減輕等不適症狀，因此提醒大家務必將豬肉徹底煮熟後才下肚，以免對健康造成傷害。

美國網紅醫生菲古拉指出，食用未煮熟的豬肉是絛蟲的主要感染途徑，提醒大家務必將豬肉徹底煮熟後才下肚，以免對健康造成傷害。示意圖。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法