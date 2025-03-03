為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！病患口中拉出「逾90公分寄生蟲」 醫生示警：豬肉務必煮熟再吃

    在IG擁有逾100萬人追蹤的美國網紅醫生菲古拉日前分享，有女病患食用未煮熟豬肉後身體不適，事後被醫生從她口中拉出超長寄生蟲。（圖擷取自@doctormyro IG，本報合成）

    在IG擁有逾100萬人追蹤的美國網紅醫生菲古拉日前分享，有女病患食用未煮熟豬肉後身體不適，事後被醫生從她口中拉出超長寄生蟲。（圖擷取自@doctormyro IG，本報合成）

    2025/03/03 18:29

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人熱愛吃各種「生食」料理，但不時傳出有人因此被寄生蟲入侵，送醫急救的慘案。在IG擁有逾100萬人追蹤的美國網紅醫生菲古拉（Myro Fugura）日前分享，有女病患食用未煮熟豬肉後身體不適，事後被醫生從她口中拉出超長寄生蟲，菲古拉也藉由這起驚悚突病例提醒大眾，豬肉務必煮熟後再吃。

    從菲古拉在IG分享的一段影片顯示，一名女病患接受胃鏡檢查後，被醫護人員發現她的體內有寄生蟲，於是嘗試用醫療工具取出，未料寄生蟲越拉越長，超出現場所有人預期，最終醫護人員費了一番功夫，才終於將這條「不速之客」整個移除。這段恐怖的影片曝光後，已吸引290萬人次瀏覽，噁心畫面震驚不少網友。

    菲古拉指出，人類若是吃未煮熟的肉類，很容易感染絛蟲（一種寄生蟲），牠們能在人體內寄生長達20年以上，最長可達91公尺，30英尺（約9.1米），食用未煮熟的豬肉是主要感染途徑，若被絛蟲入侵體內，會出現噁心、嘔吐、營養不良、體重減輕等不適症狀，因此提醒大家務必將豬肉徹底煮熟後才下肚，以免對健康造成傷害。

    美國網紅醫生菲古拉指出，食用未煮熟的豬肉是絛蟲的主要感染途徑，提醒大家務必將豬肉徹底煮熟後才下肚，以免對健康造成傷害。示意圖。（資料照，法新社）

    美國網紅醫生菲古拉指出，食用未煮熟的豬肉是絛蟲的主要感染途徑，提醒大家務必將豬肉徹底煮熟後才下肚，以免對健康造成傷害。示意圖。（資料照，法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播