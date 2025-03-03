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    尹錫悅被捕面臨彈劾審判 朴槿惠：感到心情沉重

    南韓前總統朴槿惠（左）在私人住所會見執政黨國民力量領導層，對於總統尹錫悅（右）被捕並面臨彈劾感到心情沉重。（歐新社）

    南韓前總統朴槿惠（左）在私人住所會見執政黨國民力量領導層，對於總統尹錫悅（右）被捕並面臨彈劾感到心情沉重。（歐新社）

    2025/03/03 17:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠今（3日）在私人住所會見執政黨國民力量領導層，她表示，對於總統尹錫悅被逮捕並面臨彈劾審判感到「心情沉重」，她呼籲執政黨應為國家未來著想進一步團結。

    《韓聯社》報導，朴槿惠今在位於大邱市的私邸與執政黨緊急對策委員會委員長（臨時領導人）權寧世、黨鞭權性東等人會面，在約1小時的會面中談及國家形勢，朴槿惠表示「尹錫悅被捕令我心情沉重，希望執政黨能為了國家的未來團結起來」，並詢問尹錫悅在拘留所的健康狀況和精神狀況。

    朴槿惠向國民力量領導階級表示，作為執政黨應為民生盡職盡責，並顧全大局，求同存異，團結一致，共克時艱。她說，無論尹錫悅彈劾案判決結果如何，很可能出現民意分裂、朝野對抗對立的情況，令人擔憂。

    權寧世就其曾在2017年擔任朴槿惠彈劾案國會彈劾委員團團長一事向朴槿惠道歉。朴槿惠就此表示「那都是過去的事情了，所以不要太擔心，只要為國家努力工作就行了」，並呼籲權寧世為國鞠躬盡瘁，這是朴槿惠被彈劾後兩人第一次會面

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