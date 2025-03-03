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    「感恩」影片曝光！ 澤倫斯基回應川普：安全才能換來和平

    澤倫斯基發佈影片，回應前美總統川普指責烏克蘭「不懂感恩」，重申唯有堅實安全保障方能締造真正和平。（圖翻攝自Ｘ平台）

    澤倫斯基發佈影片，回應前美總統川普指責烏克蘭「不懂感恩」，重申唯有堅實安全保障方能締造真正和平。（圖翻攝自Ｘ平台）

    2025/03/03 16:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕倫敦俄烏戰爭安全峰會後，烏克蘭總統澤倫斯基於3月3日發布影片，回應美國總統川普指責烏克蘭「不懂感恩」，重申唯有堅實安全保障方能締造真正和平。

    本次峰會由英國首相施凱爾主持，匯集了包括法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道及義大利總理梅洛尼在內的18位國際領袖，共同聚焦自2022年俄羅斯總統普廷下令入侵烏克蘭以來的局勢演變。會後，澤倫斯基錄製影片表示：「我們深知美國的重要性，對所有支援懷有無比感激，每一天都在感恩，正是這份支持守護了我們的獨立。」他進一步闡明，唯有建立真正的安全保障，才能終結無休止的戰爭，這也是歐洲大陸、英國、歐盟及土耳其達成的共識。

    與峰會形成鮮明對比的是，就在上週五（2月28日），白宮內發生了一場引人注目的外交爭執。當日，川普與澤倫斯基在白宮會面，原本客氣的寒暄迅速轉為激烈爭辯。據現場消息，副總統范斯（JD Vance）指責澤倫斯基對美國援助「缺乏感恩」，並質疑其反對與俄方展開外交對話；川普則直言，若非美國援助，烏克蘭早已淪陷。爭執現場迅速失控，迫使澤倫斯基取消原定的聯合記者會，匆忙離場；與此同時，一項旨在推動和平的礦產協議也未能達成。

    為修補與美國間因爭執產生的裂痕，澤倫斯基選擇以影片回應，強調烏克蘭始終秉持以安全保障為首要任務。他指出，烏克蘭的抗戰不僅捍衛了自身獨立，更為歐洲大陸築起一道防禦屏障。自戰火爆發以來，美國已提供超過560億美元（約新台幣1.84兆元）的援助，成為烏方最堅實的後盾。然而，川普「外交優先」與澤倫斯基「安全保障優先」的策略分歧，無疑為雙邊未來的合作增添了不確定因素。

    面對國際局勢的風雲變幻，澤倫斯基在影片中強調，唯有落實真正的安全保障，方能終結持續衝突、迎向和平未來。

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