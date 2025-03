「感恩」影片曝光！ 澤倫斯基回應川普：安全才能換來和平

2025/03/03 16:04

〔編譯陳成良/綜合報導〕倫敦俄烏戰爭安全峰會後,烏克蘭總統澤倫斯基於3月3日發布影片,回應美國總統川普指責烏克蘭「不懂感恩」,重申唯有堅實安全保障方能締造真正和平。

本次峰會由英國首相施凱爾主持,匯集了包括法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道及義大利總理梅洛尼在內的18位國際領袖,共同聚焦自2022年俄羅斯總統普廷下令入侵烏克蘭以來的局勢演變。會後,澤倫斯基錄製影片表示:「我們深知美國的重要性,對所有支援懷有無比感激,每一天都在感恩,正是這份支持守護了我們的獨立。」他進一步闡明,唯有建立真正的安全保障,才能終結無休止的戰爭,這也是歐洲大陸、英國、歐盟及土耳其達成的共識。

與峰會形成鮮明對比的是,就在上週五(2月28日),白宮內發生了一場引人注目的外交爭執。當日,川普與澤倫斯基在白宮會面,原本客氣的寒暄迅速轉為激烈爭辯。據現場消息,副總統范斯(JD Vance)指責澤倫斯基對美國援助「缺乏感恩」,並質疑其反對與俄方展開外交對話;川普則直言,若非美國援助,烏克蘭早已淪陷。爭執現場迅速失控,迫使澤倫斯基取消原定的聯合記者會,匆忙離場;與此同時,一項旨在推動和平的礦產協議也未能達成。

為修補與美國間因爭執產生的裂痕,澤倫斯基選擇以影片回應,強調烏克蘭始終秉持以安全保障為首要任務。他指出,烏克蘭的抗戰不僅捍衛了自身獨立,更為歐洲大陸築起一道防禦屏障。自戰火爆發以來,美國已提供超過560億美元(約新台幣1.84兆元)的援助,成為烏方最堅實的後盾。然而,川普「外交優先」與澤倫斯基「安全保障優先」的策略分歧,無疑為雙邊未來的合作增添了不確定因素。

面對國際局勢的風雲變幻,澤倫斯基在影片中強調,唯有落實真正的安全保障,方能終結持續衝突、迎向和平未來。

As a result of these days, we see clear support from Europe. Even more unity, even more willingness to cooperate.



Everyone is united on the main issue – for peace to be real, we need real security guarantees. And this is the position of all of Europe – the entire continent. The… pic.twitter.com/inGxdO8jQz