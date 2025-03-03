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    稱川普試圖止戰 魯比歐：若是民主黨人早準備拿諾貝爾和平獎

    魯比歐為川普抱不平，認為川普致力烏俄和平的努力，沒有受到公正對待。（路透）

    魯比歐為川普抱不平，認為川普致力烏俄和平的努力，沒有受到公正對待。（路透）

    2025/03/03 15:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普試圖調停烏俄兩國3年戰火的做法，引起兩極評論。國務卿魯比歐2日在訪問中再次為川普辯護，指川普試圖制止戰爭，而非引發戰爭，如果是民主黨人這麼做，早就準備拿諾貝爾和平獎。

    美國《國會山莊報》指出，魯比歐在《美國廣播公司》（ABC）新聞節目「本週」（This Week）的訪問中，強烈捍衛川普為了推動烏克蘭和俄羅斯談判和平協議的做法，「我們難道不應該為我們有一位試圖制止戰爭、防止戰爭而非引發戰爭的總統而感到高興嗎？」

    魯比歐直言，他真的不知道外界的批判聲音是基於什麼，「除了一個事實：這麼做的人是唐納．川普」。

    他指出，川普的做法與過去3年針對俄國總統普廷的謾罵不同，而是為了實現和平所做的努力，「我們正在努力結束戰爭，除非雙方坐到談判桌前，否則你無法結束戰爭。這就是總統所表達的觀點，我們必須盡一切努力讓他們坐到談判桌前，看看是否有（和談）可能」。

    魯比歐最後更揶揄，如果是民主黨人採取川普的做法，每個人都會說，「好吧，他準備拿諾貝爾和平獎了」。

    川普試圖與烏克蘭簽署礦產協議，讓美國人到烏國境內開挖稀土和其他礦物，再將其中一半收益存入一個幫助重建烏克蘭的基金，藉由美國實際參與烏國礦產開發、並建立美國利益，阻止俄國未來對烏的潛在侵略。

    然而，烏克蘭總統澤倫斯基認為，任何協議皆須納入美國的安全保證，因為俄國總統普廷已有撕毀停戰協議的不良紀錄，烏國無法信任他。

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