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    先天性陰道閉鎖少女奇蹟懷孕產子 專家曝「一原因」意外當媽媽

    一起1988年發生於非洲南部賴索托的罕見醫學案例近日重新引起醫學界關注。示意圖。（美聯社）

    一起1988年發生於非洲南部賴索托的罕見醫學案例近日重新引起醫學界關注。示意圖。（美聯社）

    2025/03/03 15:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一起1988年發生於非洲南部賴索托的罕見醫學案例近日重新引起醫學界關注。一名15歲少女在毫無陰道性行為的情況下成功懷孕並生下健康男嬰，挑戰了傳統醫學對受孕過程的理解。

    綜合外媒報導，該少女因腹痛就醫時，醫生驚訝地發現她已懷孕九個月。更令人詫異的是，她患有先天性陰道閉鎖，這種罕見病症發生率約為每4000至10000名新生女嬰中一例，理論上無法自然受孕。

    根據醫療記錄，少女在懷孕前九個月曾兩次就醫：第一次是為新男友進行口交後不久，第二次是因前男友刺傷腹部。專家推測，吞下的精子可能通過腹部傷口進入生殖系統，導致這一醫學奇蹟。

    醫生指出，通常胃酸足以殺死精子，但少女當時的營養不良狀態可能降低了胃酸濃度，使精子存活並通過刀傷到達子宮。孩子出生後的DNA特徵與推測的父親相符，進一步證實了這一理論。

    由於無法自然分娩，醫生為少女實施剖腹產，成功接生一名重6.2磅（約2.8公斤）的健康男嬰。此類案例在全球醫學文獻中極為罕見，為生殖醫學研究提供了寶貴參考資料。

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