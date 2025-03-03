中國馬拉松離譜一幕！跑者站一排隨地尿學校校牌 素質超低下

蘇州馬拉松昨開跑，許多跑者竟對著實驗中學校牌牌匾隨地大小便，畫面曝光引發撻伐。（圖擷自微博）

2025/03/03 14:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國蘇州昨（2日）舉行馬拉松比賽，不料竟出現離譜畫面，許多跑者竟對著實驗中學校牌牌匾隨地大小便，畫面曝光引發撻伐。

綜合中國媒體報導，2025蘇州馬拉松舉辦期間，許多跑者隨地大小便，更出現多名跑者對著江蘇省蘇州實驗中學牌匾、校徽當眾脫褲撒尿，畫面曝光後引發撻伐，網友痛批：「去人家學校門口隨地小便？素質實在差啊！」、「這種行為不尊重學校和他人」、「沒素質還要裝逼湊熱鬧就是這樣的」，有當地居民表示，這群跑者太噁心了太沒素質了，流動廁所就在旁邊大概20公尺的位置。

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蘇州體育局發聲明指出，沿途都有設置公廁，已請公安部門協助調查，不過有網友PO出許多跑者就在流動廁所旁直接小便的畫面。

對此，主辦單位表示，關注到有網友透過社群媒體發布影片、圖片，舉報個別參賽者在前往比賽出發區域的途中以及在比賽過程中存在不文明行為。對此，我們表示強烈譴責。有關情況目前已通報相關部門，並啟動調查程序。

許多跑者就在流動廁所旁當眾脫褲小便。（圖擷自微博）

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