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    獨角鯨長牙用途揭秘！ 最新影像展現驚人行為

    研究發現，獨角鯨會追逐北極鮭等大型魚類，並用長牙敲擊、擊昏獵物，牠們也會與海鳥互動。（圖擷取自Frontiers in Marine Science期刊）

    研究發現，獨角鯨會追逐北極鮭等大型魚類，並用長牙敲擊、擊昏獵物，牠們也會與海鳥互動。（圖擷取自Frontiers in Marine Science期刊）

    2025/03/03 14:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕素有「海中獨角獸」美譽的獨角鯨（Monodon monoceros）棲息於北極，最顯著的特徵是長而螺旋狀的長牙（實為加長的牙齒）。其用途長期成謎，然而最新研究顯示，獨角鯨的長牙不僅用於探索環境，還能擊昏獵物，甚至與魚類嬉戲。

    科學媒體《IFLScience》報導，佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）與加拿大漁業及海洋部合作，聯同加拿大努納武特（Nunavut）因紐特社群，利用無人機攝影記錄獨角鯨行為，捕捉到17種獨特行為，其中部分為首次觀察。

    研究發現，獨角鯨會追逐北極鮭等大型魚類，並用長牙敲擊、擊昏獵物。此外，牠們也會與海鳥互動，例如與北極鷗競爭獵物。

    研究資深作者、佛羅里達大西洋大學港口分校（Harbor Branch）研究教授格歐科里-克勞（Greg O’Corry-Crowe）表示：「我們首次清楚記錄到獨角鯨利用長牙與魚類互動，影響其行為。我們觀察到競爭性互動，如獨角鯨阻擋同伴接近獵物，亦有較微妙的溝通或親和行為，未見明顯攻擊性。」

    研究人員指出，獨角鯨長牙的靈巧度驚人，可能具感知水溫與鹽度變化的能力，使其能辨別海冰條件，輔助狩獵。此外，長牙也可能用於探索與環境互動，無明確功能目標。在一次觀察中，3隻獨角鯨與1條魚互動，但未試圖捕食，而是輕推、推動並檢查，顯示出好奇心。

    研究團隊進一步推測，獨角鯨個體可能以不同方式使用長牙，暗示其行為具有個性差異。歐科里-克勞指出：「獨角鯨的『長牙行為』廣為人知，例如2隻或多隻個體將長牙垂直舉出水面交叉，可能是評估對手或吸引配偶的儀式性行為。然而，我們現在知道，長牙還具有其他用途，包括覓食、探索及嬉戲，部分行為甚至超出我們的預期。」

    隨著北極環境持續暖化與變遷，理解獨角鯨如何適應可能是其生存關鍵。過去被認為僅具單一用途的長牙，如今被證實還能用於探索、溝通及玩耍。透過新技術與跨國合作研究，科學家正在揭開這些神秘鯨魚更多不為人知的面貌。

    這項研究發表於《海洋科學前沿》（Frontiers in Marine Science）期刊。

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