45層樓高的傳奇終結！曾獲金氏紀錄「全球最高雲霄飛車」爆破影片曝

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐澤西州主題樂園「六旗大冒險」(Six Flags Great Adventure)有一座曾創下世界紀錄的傳奇雲霄飛車「金達卡」(Kingda Ka)於2月28日清晨正式爆破拆除,結束近20年的輝煌歷史。據悉,拆除作業比預定時間提前完成,爆破程序於當天上午7點前已執行完畢。

綜合外媒報導,六旗大冒險樂園早在2024年11月就宣布將關閉「金達卡」與「綠燈俠」雲霄飛車,以騰出空間迎接預計2026年推出的「打破多項世界紀錄的發射式雲霄飛車」。此外,樂園內的「龍捲風」、「降落傘塔」及「空中纜車」等經典設施也將一併移除。

金達卡於2005年首次亮相,憑藉驚人的45層樓高度與從零加速至每小時128英里(約205公里)的極速,成為當時全球最高及最快的雲霄飛車。近20年間,它累計搭載超過1200萬名遊客。雖然其「最高」紀錄至今未被超越,但「最快」紀錄已於2010年被阿拉伯聯合大公國阿布達比法拉利世界的「Formula Rossa」雲霄飛車打破。

為防止居民受驚,海洋郡檢察官辦公室於社群平台Facebook發出公告,提醒民眾爆破當日可能會聽到「一系列快速爆炸聲」,並建議對噪音敏感的居民及飼養寵物的家庭提前做好防範措施。

金達卡的告別象徵著六旗樂園新時代的來臨。園方表示,除了2026年的全新世界紀錄級雲霄飛車外,今年還將推出備受期待的「閃電俠:垂直速度」(The Flash: Vertical Velocity)。這款全球首座「超級迴旋鏢」雲霄飛車,將為失去金達卡的遊客帶來前所未有的高速刺激體驗。

六旗樂園管理層強調,此次重大更新是樂園持續創新的一部分,未來將提供更多突破性遊樂設施,讓遊客持續感受極限速度與顛覆想像的驚險快感。

