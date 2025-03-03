45層樓高的傳奇終結！曾獲金氏紀錄「全球最高雲霄飛車」爆破影片曝

曾創下世界紀錄的傳奇雲霄飛車「金達卡」於2月28日清晨正式爆破拆除，結束近20年的輝煌歷史。（圖翻攝自X/@CardiffElect）

2025/03/03 14:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州主題樂園「六旗大冒險」（Six Flags Great Adventure）有一座曾創下世界紀錄的傳奇雲霄飛車「金達卡」（Kingda Ka）於2月28日清晨正式爆破拆除，結束近20年的輝煌歷史。據悉，拆除作業比預定時間提前完成，爆破程序於當天上午7點前已執行完畢。

綜合外媒報導，六旗大冒險樂園早在2024年11月就宣布將關閉「金達卡」與「綠燈俠」雲霄飛車，以騰出空間迎接預計2026年推出的「打破多項世界紀錄的發射式雲霄飛車」。此外，樂園內的「龍捲風」、「降落傘塔」及「空中纜車」等經典設施也將一併移除。

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金達卡於2005年首次亮相，憑藉驚人的45層樓高度與從零加速至每小時128英里（約205公里）的極速，成為當時全球最高及最快的雲霄飛車。近20年間，它累計搭載超過1200萬名遊客。雖然其「最高」紀錄至今未被超越，但「最快」紀錄已於2010年被阿拉伯聯合大公國阿布達比法拉利世界的「Formula Rossa」雲霄飛車打破。

為防止居民受驚，海洋郡檢察官辦公室於社群平台Facebook發出公告，提醒民眾爆破當日可能會聽到「一系列快速爆炸聲」，並建議對噪音敏感的居民及飼養寵物的家庭提前做好防範措施。

金達卡的告別象徵著六旗樂園新時代的來臨。園方表示，除了2026年的全新世界紀錄級雲霄飛車外，今年還將推出備受期待的「閃電俠：垂直速度」（The Flash: Vertical Velocity）。這款全球首座「超級迴旋鏢」雲霄飛車，將為失去金達卡的遊客帶來前所未有的高速刺激體驗。

六旗樂園管理層強調，此次重大更新是樂園持續創新的一部分，未來將提供更多突破性遊樂設施，讓遊客持續感受極限速度與顛覆想像的驚險快感。

Probably one of the best videos of Kingda Ka coming down. ????



The King is gone but not forgotten. ????



pic.twitter.com/85l9TdWtV2 — RideRover （@riderover_） February 28, 2025

When did you first ride Kingda Ka, the former tallest coaster in the world? pic.twitter.com/8VPtmTuupg — The Drunk Riders Podcast （@TheDrunkRiders） March 2, 2025

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