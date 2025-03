加拿大首例「以牙植眼」手術成功 33歲男子經歷50次手術重見光明

2025/03/03 14:17

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大外科醫生日前首次成功執行「骨齒人工角膜移植術」(osteo-odonto keratoprosthesis, OOKP),俗稱「以牙植眼手術」(tooth-in-eye surgery),讓一名33歲失明男子重見光明。此手術雖已在全球施行數十年,但在加拿大尚屬首例,標誌著該國眼科醫學的一大突破。

根據外媒報導,該手術專為因自體免疫疾病、化學灼傷或其他創傷導致角膜失明,但視網膜與視神經仍健康的患者設計,通常作為所有其他治療方式均失敗後的最後手段。

請繼續往下閱讀...

手術分為兩個階段,間隔數月進行。第一階段,醫生先取出患者的一顆犬齒,塑形成矩形並鑽孔,植入一片塑膠光學鏡片。同時,移除患者眼部的疤痕組織,並從臉頰內側取一小塊軟組織填充,然後將帶有鏡片的牙齒植入臉頰內部,使其與新生組織融合。數月後,進入第二階段,醫生再取出植入臉頰的牙齒,縫合至患者眼睛前部,形成一個透明窗口,使光線能夠穿透。術後,患者眼睛呈粉紅色,中間有一個小黑圈,透過此黑圈即可恢復部分視力。

牙齒成為人工角膜的關鍵,因其含有「牙本質」,是人體最堅硬的生物組織之一,可穩固連接塑膠鏡片與患者眼部組織。同時,使用患者自身牙齒可避免免疫排斥反應,提高手術成功率。

此次手術的首位受益者、33歲的按摩師查普曼(Brent Chapman),因藥物不良反應導致雙眼失明,過去經歷約50次手術,仍無法持久恢復視力。如今,他終於有機會重見光明,並希望術後能再次打籃球、旅行,欣賞世界美景。

研究顯示,「以牙植眼」手術的成功率極高。2022年義大利一項長期研究發現,患者手術後平均27年,仍有94%的人保持視力。

主刀醫生莫洛尼(Greg Moloney)計劃在加拿大成立首家OOKP專門診所,以幫助更多患者恢復視力。同時,聖保羅基金會(St. Paul's Foundation)已籌集43萬美元(約新台幣1414萬元),將提供診所3年營運資金,推動這項突破性治療的發展。

Canadian man undergoes "tooth in eye" surgery to restore his sight, the first of its kind in Canada.



The procedure uses a tooth of the patient to be used as a structure for an artificial cornea.



Before the tooth can be put in the eye, it is placed in the cheek, following it… pic.twitter.com/4M9zz1VFFx