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    加拿大首例「以牙植眼」手術成功 33歲男子經歷50次手術重見光明

    加拿大外科醫生日前首次成功執行「骨齒人工角膜移植術」，俗稱「以牙植眼手術」，為一名失明患者帶來重見光明的希望。（圖翻攝自X/@CollinRugg）

    加拿大外科醫生日前首次成功執行「骨齒人工角膜移植術」，俗稱「以牙植眼手術」，為一名失明患者帶來重見光明的希望。（圖翻攝自X/@CollinRugg）

    2025/03/03 14:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大外科醫生日前首次成功執行「骨齒人工角膜移植術」（osteo-odonto keratoprosthesis, OOKP），俗稱「以牙植眼手術」（tooth-in-eye surgery），讓一名33歲失明男子重見光明。此手術雖已在全球施行數十年，但在加拿大尚屬首例，標誌著該國眼科醫學的一大突破。

    根據外媒報導，該手術專為因自體免疫疾病、化學灼傷或其他創傷導致角膜失明，但視網膜與視神經仍健康的患者設計，通常作為所有其他治療方式均失敗後的最後手段。

    手術分為兩個階段，間隔數月進行。第一階段，醫生先取出患者的一顆犬齒，塑形成矩形並鑽孔，植入一片塑膠光學鏡片。同時，移除患者眼部的疤痕組織，並從臉頰內側取一小塊軟組織填充，然後將帶有鏡片的牙齒植入臉頰內部，使其與新生組織融合。數月後，進入第二階段，醫生再取出植入臉頰的牙齒，縫合至患者眼睛前部，形成一個透明窗口，使光線能夠穿透。術後，患者眼睛呈粉紅色，中間有一個小黑圈，透過此黑圈即可恢復部分視力。

    牙齒成為人工角膜的關鍵，因其含有「牙本質」，是人體最堅硬的生物組織之一，可穩固連接塑膠鏡片與患者眼部組織。同時，使用患者自身牙齒可避免免疫排斥反應，提高手術成功率。

    此次手術的首位受益者、33歲的按摩師查普曼（Brent Chapman），因藥物不良反應導致雙眼失明，過去經歷約50次手術，仍無法持久恢復視力。如今，他終於有機會重見光明，並希望術後能再次打籃球、旅行，欣賞世界美景。

    研究顯示，「以牙植眼」手術的成功率極高。2022年義大利一項長期研究發現，患者手術後平均27年，仍有94%的人保持視力。

    主刀醫生莫洛尼（Greg Moloney）計劃在加拿大成立首家OOKP專門診所，以幫助更多患者恢復視力。同時，聖保羅基金會（St. Paul's Foundation）已籌集43萬美元（約新台幣1414萬元），將提供診所3年營運資金，推動這項突破性治療的發展。

    加拿大外科醫生日前首次成功執行「骨齒人工角膜移植術」，俗稱「以牙植眼手術」，為一名失明患者帶來重見光明的希望。（圖翻攝自X/@CollinRugg）

    加拿大外科醫生日前首次成功執行「骨齒人工角膜移植術」，俗稱「以牙植眼手術」，為一名失明患者帶來重見光明的希望。（圖翻攝自X/@CollinRugg）

    此次手術的首位受益者、33歲的按摩師查普曼，因藥物不良反應導致雙眼失明，過去經歷約50次手術，仍無法持久恢復視力，這次終於重見光明。（圖翻攝自X/@CollinRugg）

    此次手術的首位受益者、33歲的按摩師查普曼，因藥物不良反應導致雙眼失明，過去經歷約50次手術，仍無法持久恢復視力，這次終於重見光明。（圖翻攝自X/@CollinRugg）

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