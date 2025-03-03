駭人！ TikTok在肯亞透過未成年色情直播牟利

中國字節跳動旗下短影音平台TikTok，在肯亞竟藉由未成年色情直播獲利。（路透）

2025/03/03 13:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駭人聽聞！中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台TikTok，在肯亞竟藉由未成年色情直播獲利，TikTok對此強調公司對剝削行為零容忍，但被當地審核員狠狠打臉。

據《BBC》報導，在肯亞的TikTok上，時不時可以看到女性對著直播鏡頭跳扭臀舞、擺出挑逗的姿勢，邀請觀眾來進一步了解她的kinembe（史瓦希利語，意為陰蒂），不少粉絲一邊看著性感的畫面一邊狂刷禮物，而TikTok會從禮物中抽取約70％佣金。

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據了解，這些女孩是透過TikTok色情直播來宣傳自己，吸引觀眾私訊她提出客製化要求，例如脫衣舞、自慰等等，這些更為不雅的內容會在其他通訊平台上提供。

為肯亞TikTok提供審核服務的承包商Teleperformance，有多名審核員直指這類情況相當嚴重，在內容不當的直播裡有高達80％和色情有關，TikTok對此心知肚明，但打擊這類直播會無疑會影響到TikTok自身的收益。

現年17歲的少女艾絲特（Esther）表示，她15歲從朋友那裡得知能在TikTok做直播，從那時起就下海吸引觀眾來看她的裸舞。肯亞兒童基金會（ChildFund Kenya）等多個慈善組織透露，甚至有9歲的女孩在TikTok色情直播。

由於TikTok規定18歲以上、擁有1000個粉絲以上才能直播，因此出現了「網路皮條客」現象，亦即擁有大量粉絲的帳號會讓女孩們過來直播，再從女孩獲得的禮物裡抽成，艾絲特本身就遭受皮條客的剝削。

另名18歲少女蘇菲（Sophie，化名）指出，她也是15歲時投入TikTok直播，但她現在感到非常後悔，因為她私下發送給用戶的露骨影片被散播到網路上，讓自己的現實生活受到極大影響。

肯亞審核員表示，TikTok希望在非洲市場持續發展，但沒有雇用足夠的人手來監控內容，肯亞當局先前已意識到事情的嚴重性，總統魯托（William Ruto）2023年曾和TikTok執行長周受資開會，TikTok當時同意接受嚴格管控並在肯亞設立辦事處。

不過，審核員透露那次會議結束後至今已過了18個月，TikTok完全沒做到上述承諾。

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