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    領先16％！南韓民調：逾5成民眾支持政黨輪替

    南韓民調顯示，支持在野陣營執掌下屆政權的受訪者佔55.1%；支持執政黨繼續執政的受訪者佔39%。圖為國民力量領袖權寧世（左）、共同民主黨領袖李在明（中）。（歐新社資料照）

    南韓民調顯示，支持在野陣營執掌下屆政權的受訪者佔55.1%；支持執政黨繼續執政的受訪者佔39%。圖為國民力量領袖權寧世（左）、共同民主黨領袖李在明（中）。（歐新社資料照）

    2025/03/03 13:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓民調機構Realmeter本月3日發布民調顯示，認為「應由在野陣營執掌下屆政權」的受訪者佔55.1%；認為「應由執政黨繼續執政」的受訪者佔39%，兩者差距已超出誤差範圍。

    《韓聯社》報導，Realmeter受南韓網路媒體《能源經濟新聞》委託，於上月26至28日，對南韓18歲以上、共1506名選民進行了「關於下一屆政權該由朝野哪一方執掌」的調查。

    結果顯示，支持在野陣營掌權的受訪者佔55.1%，較上一次調查上升6.1個百分點；支持執政黨繼續執政的受訪者佔39%，下降6.3個百分點。兩者差距自上週3.7個百分點擴大至16.1個百分點，超出誤差範圍。

    政黨支持率方面，執政黨「國民力量」37.6%，下滑5.1個百分點；最大在野黨「共同民主黨」44.2%，上升3.1個百分點。

    本次調查可信度95%，抽樣誤差±2.5個百分點，應答率6%。

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