暗藏政治黑幕？印度國大黨青年領袖慘遭殺害塞進行李箱棄屍

印度國大黨青年幹部希馬尼‧納瓦爾日前被發現陳屍於哈里亞納邦羅塔克附近薩姆帕拉巴士站的一個藍色行李箱內，震驚印度政壇。（圖翻攝自X/@TimesAlgebraIND，本報合成）

2025/03/03 13:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度國大黨（Indian National Congress, INC）青年幹部希馬尼‧納瓦爾（Himani Narwal）日前被發現陳屍於哈里亞納邦羅塔克（Rohtak）附近薩姆帕拉（Sampala）巴士站的一個藍色行李箱內，震驚印度政壇。警方初步調查發現，她可能在遭勒斃前曾受到襲擊，脖子上繫著一條圍巾，手上還塗有曼海蒂（Mehndi，印度傳統彩繪），顯示她生前可能正為某項活動做準備。

根據外媒報導，希馬尼來自索內帕特區（Sonipat）卡圖拉村（Katour），是國大黨活躍幹部，長期參與政治與文化活動。她與羅塔克議員迪胡達（Deepender Singh Hooda）關係密切，經常在黨內集會露面，並自稱為羅塔克農村地區印度青年國大黨的副主席。除了政治事業，她還擁有工商管理碩士（MBA）及法律學士（LLB）學位，亦是知名數位內容創作者。

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哈里亞納邦警方已成立多個專案小組調查此案。羅塔克警察局長比賈爾尼亞（Narendra Bijarniya）表示，警方正在分析羅塔克市至羅哈德（Lohad）收費廣場之間長達25公里的閉路電視錄影，並調查沿途旅館與餐館的監控畫面，以追蹤可疑人士。

對此，希馬尼的母親薩維塔（Savita）懷疑女兒的死與黨內鬥爭有關，聲稱部分國大黨成員可能因她日益增長的政治影響力而視其為威脅。薩維塔回憶，她最後一次與女兒通話是在2月27日，當時希馬尼正準備參加一場政治集會。她還透露，希馬尼曾向家人提及黨內挑戰，甚至與資深領導人發生衝突。然而，在她去世後，國大黨高層迄今無人與家屬聯繫，令家屬深感不滿。薩維塔強調，除非兇手落網，否則不會舉行女兒的葬禮。

बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना ????



रोहतक में #HimaniNarwal की नृशंस हत्या ने हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। गला घोंटकर हत्या कर दी गई, शव एक सूटकेस में मिला



युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष हिमानी नरवाल एक साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता थीं। चाहे भारत जोड़ो… pic.twitter.com/uVoJGD6amP — ???????????????????? ???????????????? （@Murti_Nain） March 2, 2025

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